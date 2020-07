Ippa-lehmä menehtyi kaljatölkin palaseen Lammilla – Omistaja: "Ippa oli mahtava persoona"

Luontoon heitetty oluttölkki koitui lammilaisen lehmän Hakoisten Ipan kohtaloksi.

Ippa oli Marttilan tilan pitkäikäinen lypsylehmä. Omistaja Marjut Marttila huomasi, että jotain oli vialla, kun Ippa meni syömättömäksi. Nauta ei koskaan aiemmin ollut sairastanut.

– Eläinlääkärin diagnoosi oli vierasesine, Marttila kertoo.

Rehun seassa oli siis ollut jotain sopimatonta.

Terävät alumiinin kappaleet viiltävät lehmän ruuansulatuskanavaa

Ippa sai kipulääkityksen, antibioottikuurin ja pötsimagneetin.

Vierasesineen syöneen naudan hoidossa käytetään pötsiin annosteltua magneettia, jonka tarkoituksena on estää terävien metalliesineiden pistot ruoansulatuskanavan sisällä.

Naudan mahaan päätyneeseen alumiiniin magneetti ei kuitenkaan tepsi. Alumiini ei tartu magneettiin, joten terävät alumiinin kappaleet voivat viiltää ruuansulatuskanavaa vakavasti.

– Vähän ajan päästä huomasimme, että ruokintapöydällä oli useita tölkinpalasia. Aavistelimme jo siinä vaiheessa, että varmaan on tölkki mennyt myös Ipan mahaan, Marttila kertoo.

Ippa alkoi syödä ja käydä robotilla lypsyllä

Ensin Ippa vastasi hyvin saamaansa lääkitykseen, eläin piristyi ja maitomäärä lähti nousuun.

Neljäntenä päivänä kuurin loppumisesta Ipan kunto kuitenkin huononi taas. Aloitettiin uusi kuuri, tällä kertaa kahta eri antibioottia. Ippa vastasi lääkitykseen jälleen hyvin, mutta kuurin loputtua kunto seilasi edestakaisin. Lopulta Ippa ei selvinnyt.

Omistaja Marjut Marttila julkaisi Ippa-lehmän kohtalosta Facebookissa päivityksen, jossa hän vetosi ihmisiin, etteivät nämä heittäisi tyhjiä tölkkejä maahan. Julkaisussa Marttila kuvailee yli 94 000 kiloa maitoa tuottanutta nautaa lämpimästi: ”Ippa oli mahtava persoona”. Päivitys on saanut sadan ihmiset kommentoimaan tapausta sosiaalisessa mediassa.

– Yllätyin siitä, millaisen julkisuuden päivitys sai. Itse harmittelin, kun menetimme hyvän lehmän, mutta sitten postaus levisikin todella laajasti, Marttila sanoo.

Juttu jatkuu julkaisun jälkeen.

Alumiinin paloja löytyy ajoittain rehun seasta

Tien pientareelle heitetty tölkki oli luultavasti kulkeutunut tuulen mukana pellolle, jossa on tehty rehua. Sitä kautta tölkinpalaset ovat lopulta päätyneet lehmien ruokintapöydälle.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Marttilan tilalla on menetetty lehmä vierasesineen syömiseen. Marjut Marttila kertoo, että edellisestä kerrasta on puolitoista vuotta. Tilalla on yhteensä 140 lehmää. HÄSA

Asiasta kirjoitti ensin Maaseudun Tulevaisuus.