Iron Maiden ensi kesänä Rockfestiin Tampereelle –Yhtye lupaa huikean show'n

Maailman suurimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva Iron Maiden esiintyy ensi kesänä Rockfest-festivaalin pääesiintyjänä Tampereella.Festivaali järjestetään 5.–7. kesäkuuta.

Iron Maidenin esiintyminen on osa yhtyeen laajamittaisen Legacy of the Beast -maailmankiertueen loppuhuipennusta. Yhtye on soittanut vuonna 2018 alkaneella kiertueellaan liki 2 miljoonalle fanille 39 maassa.

Yhtye lupaa Legacy of the Beast -keikan tarjoavan huikean show’n, jossa on antia niin hardcore-faneille kuin festivaalikävijöille.

– Meillä on ollut mahtava kiertue. Kaikki lavashow’sta rekvisiittaan ovat keränneet ilmiömäistä palautetta. Koko bändillä on ollut todella mukavaa ja odotamme innolla, että saamme tuoda tuotantomme Rockfestiin, sanoo yhtyeen laulaja Bruce Dickinson .

Kesäkuussa 2016 brittilegendan The Book of Souls -kiertueen konsertti keräsi metallikansan Hämeenlinnaan. Kantolan tapahtumapuistoon taivalsi 23 000 keikkavierasta kuuntelemaan rautaneitsyttä.

Rockfest-festivaaleilla nähdään myös harvoin kotimaassaan keikkaileva Nightwish.

Rockfest avaa Tampereen uuden suurtapahtuma-alueen, Näsijärven maisemissa sijaitsevan Särkänniemen tapahtumarannan. Rockfest on aiemmin järjestetty Vantaalla ja Hyvinkäällä.