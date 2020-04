Irwin voi tehdä comebackin Parolantielle – Hämeenlinnan vuokra-asuntoyhtiö korjaa vanhimman talonsa juurta jaksain

Kerrostalo, jossa Irwin Goodman asui äitinsä kanssa vuosia 1950–60-luvuilla, korjataan perusteellisesti ensi elokuusta alkaen. Samalla Irwin voi tehdä paluun Parolantie 19:ään.

Kolmekerroksinen vuokratalo on Hämeenlinnan Asunnot Oy:n vanhin, vuodelta 1941.

Huoneistoja siinä on liki viisikymmentä. Yhtiö avustaa remontin alta muutossa niitä asukkaita, jotka siirtyvät remontin ajaksi sen asuntoon ja jos he muuttavat takaisin Parolantielle.

Talo modernisoidaan, muun muassa aurinkopaneelein ja sähköautopistokkein, mutta julkisivussa pidetään ajan henki.

Asuntoyhtiö haluaa kunnioittaa talon historiaa myös Irwiniä muistamalla. Ensin haluttiin teettää laulajasta kuva, muraali, talon seinään, mutta sopivaa kohtaa ei löytynyt.

Nyt suunnitellaan pihalle, lähelle Parolantietä, muutaman metrin korkuista seinäkettä. Graafiseen betoniin tulisi Irwinistä kuva – todennäköisesti legendaarisessa lierihatussaan.

Parolantien talon peruskorjaus kertoo Hämeenlinnan Asuntojen strategiasta, kun kilpailu vuokra-asukkaista koko ajan kiristyy. Samalla se osoittaa, että yhtiön pulmat ovat muualla kuin ihan vanhimmassa asuntokannassa.

Yhtiö on kaupitellut ”paketissa” kahta kerrostaloa Katumalta ja kolmea Laaniitystä. Kuudestatoista mahdollisesti kysymykseen tulleesta ostajasta vain yksi jätti tarjouksen.

Myyntiaikaa jatkettiin ja jätettiin Katuman kaksi taloa pois. Saadusta kahdesta tarjouksesta toinen oli varteenotettava. Tarjoaja, kiinteistösijoitusyhtiö, päättää vappuun mennessä ostaako se niin sanotut Matintalot eli entiset opiskelija-asuntolat ja lähellä sijaitsevan kolmannen talon.

Edessä on lähiaikoina väistämättä muutaman vuokrakerrostalon purkaminen.

– Purkupäätöksissä katsomme kuinka huonossa kunnossa talot ovat ja ovatko niiden huoneistot vääränlaisia kysyntään eli asukkaiden tarpeisiin nähden. Yhtiön taseen on myös kestettävä taloista luopuminen, linjaa Hämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Tuukka Tuomala.

Yhtiö ”salkuttaa” hyvää vauhtia vuokrakohteitaan. Kyse on suunnitelmallisesta kiinteistökehityksestä, jossa talot ryhmitellään niiden tulevaisuutta ajatellen.

– Teemme listausta siitä, mitä kohteita säilytämme ja parannamme ja mitä pidämme niihin satsaamatta, hyväksyen sen, että jollain aikavälillä niistä luovutaan.

Tyhjät, vuokralaisia kiinnostamattomat asunnot, tarkoittavat yhtiölle menetettyä tuloa. Se ottaakin käyttöön myös niin sanotun taloudellisen käyttöasteen. Se kertoo paljonko vuokratuloa kertyy suhteessa summaan, joka tulisi, jos kaikissa huoneistoissa asuttaisiin.

– Viimeisen viiden vuoden aikana on tullut paljon uusia vuokrakerrostaloja Hämeenlinnan keskustaan ja sen liepeille. Meidän on pakko alkaa markkinoida ja mainostaa näkyvämmin, koska yksityiset kilpailijatkin sitä tekevät.

Yhtiön taseessa on kiinni yli 70 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja on paljon, reilut 50 miljoonaa euroa. Voidaanko välttämättömiä korjauksia tehdä ilman että lainataakka kasvaa?

– Paineita lainamäärän kasvuun on. Mutta tavoite nimenomaan on tehdä remontit niissä kohteissa, jotka ovat houkuttelevia, jotta saamme vuokratuloja, Tuomala vastaa.

– Isompi riski on, että meillä on niin paljon tekemistä tulevina vuosina kiinteistökannan peruskorjaamisessa.

Vesivahinkojen korjauksia yhtiö on joutunut tekemään paljon, viime vuonna noin 350 000 euron edestä.

Tuomala sanoo putkistoja aikapommiksi: vesivahingot tulevat lisääntymään. Putkisaneeraus on tehty vasta noin kymmenessä kohteessa.

– Ajatuksena on nyt se, että aina kun jossakin tehdään remontti, tuon kohteen asukkaat maksavat sen. Eli mitään yleislainoja ei oteta, vaan lainat otetaan aina tiettyyn kohteeseen. HäSa

Kasaritalot korjausiässä

Hämeenlinnan Asunnot Oy on kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö.

Sen hallussa on 217 taloa. Rakennusten keski-ikä on 34 vuotta. Eniten, liki 40 prosenttia, on rakennettu 1980-luvulla. Niissä on lähivuosina myös eniten korjattavaa.

Asuntojen keskivuokra kuukaudessa on 10,50 euroa neliömetriltä. Hämeenlinnassa vuokra-asuntojen keskivuokra on toimitusjohtaja Tuomalan arvion mukaan noin 11 euroa.

Yhtiön viime vuoden tulos oli tappiolla 140 000 euroa. Tuloksessa näkyvät aiempien vuosien fuusiojärjestelyt.

Tappiota kirjattiin noin 133 000 euroa myös Nummen ostoskeskuksen yhden liike- ja toimistohuoneiston myynnistä. Tilat tyhjenivät lähiökeskusksen muutettua.

Budjetin kulupuoli toteutui, mutta tuloja ei kertynyt odotetusti tyhjänä seisoneiden asuntojen vuoksi.