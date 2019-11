"Isä on kiva ja pappa aivan täydellinen" – Tässä lasten rehelliset arvioit isänpäivän kunniaksi

Kolme isää kertoo, ovatko he pitäneet aikoinaan isyysvapaata ja miten työnantaja suhtautui asiaan. He kuvailevat itseään isinä ja kertovat, kuinka aikovat isänpäivää viettää.

Hämeenlinnalainen Mika Salmi on kauppakeskuksessa yhdessä pojantyttärensä Tytti Hietasen , 7 kanssa.

– Minulla on kolme lasta, kyseessä on uusperhe. En pitänyt aikoinaan vapaata. Töiden puolesta olisin varmaan voinutkin pitää, hän kertoo.

Salmen mielestä on hyvä, että myös isät saavat pitää vapaata.

– He voisivat olla enemmänkin isyysvapaalla. Se on henkilökohtainen asia, mutta voisin kuvitella, että moni haluaisi olla pidempäänkin. On se tietenkin monelle myös taloudellinen kysymys.

Isänpäivää Salmi viettää perheen parissa ja Tyttikin on silloin vieraisilla. Papalle on lupailtu vastaleivottuja korvapuusteja.

Salmi ei osaa kuvailla itseään isänä tai pappana, vaan siirtää pallon Tytille, joka syöttää vastauksen kuin suoraan apteekin hyllyltä:

– Pappa on kiva, välillä höpsö. Ja onhan se kiltti.

Höpsöys ilmenee muun muassa siten, että pappa osaa reagoida oikein Tytin murjaisemiin vitseihin.

– Milles sinä nauroitkaan viimeksi? Muistan kaikki hetket, kun olet nauranut vitseilleni. Ja osaat sinä kertoakin niitä vitsejä, tyttö kehuu.

Tytti kertoo, että yhdessä papan kanssa he leikkivät ja ”tekevät kaikenlaista”. Erityisen tärkeitä päiviä ovat tiistait. Silloin he menevät yhdessä uimaan.

– Minä en ikinä voi mennä uimahalliin ilman pappaa, koska en halua.

Mitä toivoisit papaltasi enemmän?

– Ei tule mitään mieleen. Pappa on aivan täydellinen.

Kolme viikkoa isyysvapaalla

Janakkalalainen Jani Sakeus on kahden lapsen isä.

Kun Joel, 5 syntyi, oli hän kolmisen viikkoa isyysvapaalla.

– Oli selvää, että jään isyysvapaalle. Olisin saattanut olla pidempäänkin, jos työtilanne olisi antanut myöten.

Sakeus kertoo, että töissä oli juuri samaan aikaan tilanne, että häneltä kyseltiin, olisiko hänen mahdollista palata töihin. Töistä ei kuitenkaan painostettu tai käsketty palaamaan.

Hän kuvailee itseään isänä osallistuvaksi ja huolehtivaiseksi. Hän leikkii ja retkeilee poikansa kanssa. Yhteiset tekemiset painottuvat vapaapäiviin.

– Päivään voisi saada lisää tunteja. Teen pitkiä työpäiviä, eikä työpäivinä paljon muuta jaksa, hän pohtii, missä asiassa hän tuntee isänä hieman huonoa omaatuntoa.

Joel vahvistaa isänsä kertoman yhdessä leikkimisestä ja retkeilystä. Isän ja pojan lempileikkiin kuuluvat vahvasti pikkuautot.

– Isä on kiva, Joel arvioi isänsä vahvuuksia.

Isänpäivää he viettävät kyläilemällä isovanhempien luona.

Yrittäjä ei isyysvapaalle ehdi

Janakkalalainen Kimmo Backman aikoo viettää isänpäivän yhdessä tyttärensä Pepitan, 2,5 kanssa.

– En ehtinyt pitää. Olen yksityisyrittäjä, hän kuittaa kysymyksen isyysvapaasta.

Jos hän olisi ollut palkkatöissä, olisi hän todennäköisesti isyysvapaasta nauttinut.

– Yritin tehdä lyhyempää päivää mahdollisuuksien mukaan, että alussa pystyin olemaan kotona apuna.

Backman kuvailee itseään lempeäksi ja sitkeäksi isäksi, joka yrittää opettaa tyttärelleen tärkeitä taitoja arjen keskellä.