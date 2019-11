Isäkin voi olla pätkäöiden sankari – Hämeenlinnalainen someiskä Ville Viholainen kaipaa isille vertaistukea ja äänivaltaa

Iskää ei naurata, kun lapsi rykäisee niskakakan lähijunassa.

– Junan toisessa päässä kyllä on vessa, mutta kun kaikkea sitä tavaramäärää ei voi oikein jättää siihen. Päädyin vaihtamaan vaipat ja vaatteet siinä junanvaunussa muiden katseiden alla, muistelee hämeenlinnalainen isä Ville Viholainen.

Lapsi makasi vaunuissa ja isä yritti siivota jälkikasvunsa jätökset.

– Sotkuahan siinä tuli ja kauhea hiki.

Kanssamatkustajien hajuhaitoista puhumattakaan.

Nyt asialle on helppo nauraa, sillä vaipparumbaa ei enää ole. Ville Viholaisen neljä- ja kolmevuotiaat lapset istuvat naulittuna sohvalla ja tapittavat televisioruutua. Sieltä tulee Ryhmä Hau, jokaisen pikkulapsiperheen suosikkiohjelma.

Vauva.fi-sivustolta somevaikuttajaksi

Ville Viholainen on kahden lapsen isä, avomies ja Linnan kehityksen yrityskehittäjä. Sen lisäksi hän on ahkera somevaikuttaja, bloggaaja ja esikoiskirjailija. Pätkäöiden sankarit, vanhempien selviytysmisopas (Otava) ilmestyi tänä syksynä. Kirja oli jatkumoa koti-iskä88-instagram-tilille ja Vauva.fi-alustan blogikirjoituksille.

– Kaikki lähti oikeastaan siitä, että laitoin vauva-arjesta kavereille Whatsappissa kuvia. Ne olivat menestys ja tein Instagram-tilin, jossa kerron kuvin perhearjesta.

Tällä hetkellä Viholaisella on Instagramissa yli 13 000 seuraajaa. Tilistä kiinnostui Vauva ja Meidän perhe -lehdet ja Viholainen alkoi kirjoittaa samasta aiheesta lehdille blogia. Sitten Otava pyysi kirjaa.

– Isien kirjoittamia kirjoja vanhemmuudesta on vähän.

Pätkäöiden sankarit on selviytymisopas raskausajasta päiväkotivaiheeseen.

Äiti meni töihin, isä jäi kotiin

Viholainen on halunnut olla läsnäoleva, aktiivinen vanhempi. Se on tarkoittanut perheessä myös sitä, että isä on jäänyt lasten kanssa kotiin, kun puoliso on mennyt töihin.

Viholaisen mielestä vanhemmuudessa ei ole äidin ja isän tehtäviä vaan ”vanhempien hommia”.

– Isä pystyy olemaan kaikessa läsnä ja tukena.

Tasa-arvoisesta vanhemmuudesta puhutaan paljon. Mitä mieltä olet siitä?

– Siitä kyllä puhutaan, mutta maalissa emme vielä ole.

Onko esteenä voimakkaat äitihahmot vai isät itse?

– Kyllä isät haluavat olla aktiivisia perhe-elämässä. Äitien ja isien molempien pitää tulla 2.0-vanhemmiksi. Se tarkoittaa sitä, että äidit antavat isille enemmän tilaa vanhempana ja isät ottavat vastuuta vanhempana. Vanhemmuuteen pitää rohkaista.

Isät heitteillä neuvoloissa

Viholainen näkee, että myös isät tarvitsevat tukea vanhemmuuteensa. Esimerkiksi neuvoloissa on huomioitu äidit hyvin, mutta isät ovat jääneet vähän heitteille.

– Vanhemmuus on elämää mullistava asia. Vertaistuki on tärkeää.

Kahden lapsen isä kokee saaneensa paljon vertaistukea sosiaalisessa mediassa. Hän on huomannut, että kaikki vanhemmat painivat samojen asioiden kanssa.

Itse hän käsittelee vanhemmuutta huumorin kautta.

– On helpompi nauraa asioille kuin ottaa ne liian vakavasti vaikkei toki aina nauratakaan.

Vanhemmuus on täynnä ylpeyden hetkiä

Kahden pienen lapsen isä pitää omaa isäsuhdettaan hyvänä, mutta erilaisena kuin hänen omaa suhdettaan omiin lapsiinsa.

– Olen isän kanssa joka viikko tekemisissä. Oma isäni oli lapsuudessani yrittäjä, joten hän on ollut aina paljon töissä. Niistä ajoista maailma on mennyt paljon tasa-arvoisemmaksi.

Viholainen ei kuitenkaan koe kärsineensä siitä, ettei isä ollut aina läsnä vaan paljon töissä.

Viholaiselle isyys on tärkeää, mutta oivallus syviin tunteisiin on käynyt selväksi vasta lasten syntymän jälkeen.

– Tunne syvenee koko ajan. Vanhemmuus on täynnä ylpeyden hetkiä.

Viholaisen mielestä lapset eivät varsinaisesti ole muuttaneet elämää, mutta nykyään aika menee erilaisiin asioihin kuin ennen.

– Ruuhkavuodet ovat aika hurjia.

Viholainen oli kahdeksan kuukautta kotona lasten kanssa, kun puoliso oli töissä. Se avasi isän silmiä. Ensinnäkin on asioita, jotka äiti ja isä hoitavat eri tavalla. Toisekseen kotona voi sattua kaikenlaista päivärutiinia sekoittavaa.

– Jos on sanonut puolisolle siivoavansa kämpän päivän aikana, voi hän tulla kotiin, joka on entistä sekaisempi kuin aamulla. Pienten lasten kanssa tilanteet elävät.

Mitä Viholainen ei sitten blogissaan tai julkaisemissaan kuvissa paljasta?

– Kirjoitan hyvänmielen juttuja. Ei tulisi mieleenkään kuvata vaikkapa sitä kuuluisaa niskakakkaa. HäSa

Kuuntele haastattelu podcastina:

Ville Viholainen 31-vuotias Kotoisin Janakkalasta, asuu nykyään Hämeenlinnassa. Perheessä puoliso ja kaksi lasta. Linnan kehityksen yrityskehittäjä. Harrastukset: lenkkeily ja musiikki. Nopeat Kuvaile itsesi isänä kolmella adjetiivilla: Aktiivinen, huolehtiva ja leikkisä. Mistä haluaisit sinun muistettava isänä? Isänä, joka oli läsnä ja jolle kaikesta voi puhua. Mitä teet kun lapsi on herättänyt sinut kymmenen kertaa yöllä? Tuntuu, ettei yksi kahvipannu enää riitä. Kerro hauska sattuma perhearjesta? Vein lapsia päiväkotiin ja työpaikan pihalla huomasin, että lapset istuvat edelleen takapenkillä ja toinen lapsista kysyi, että mihin tänään mennään. Lapsiperheen sananlaskut paljastavat totuuden