Iskelmäbaari sulki ovensa lopullisesti – Kysyimme kuinka muilla ravintoloilla menee

Yksi on joukosta poissa, mutta miten kaupungin muilla yökerhoilla ja ravintoloilla menee.

Iskelmäbaarin viimeinen ilta vietettiin lauantaina 3. elokuuta. Nykyisessä liiketilassaan Raatihuoneenkadulla ravintola toimi lokakuusta 2010 lähtien.

Hämeen Sanomat ei tavoittanut ravintolan omistajaa Tapio Kiurua kommentoimaan lopettamispäätöstä.

Kauppakeskus Linnan tilat omistavan City Kauppapaikkojen aluepäällikkö Mikko Sädevuori kertoo, että Iskelmän tiloihin ei ole tiedossa uutta vuokralaista, eikä sellaisesta olla aktiivisesti etsimässä.

Nuorten suosio saavutettu

Kaupungin piikkipaikalle yökerhoissa on kavunnut Amarillo, jossa ravintolapäällikkö Tero Tila n mukaan on lauantaisin myyty 500–750 lippua. Ravintolalla on kesäaikaan luvat 600 asiakkaalle, joten kaikki lipun ostajat eivät ole yhtä aikaa sisällä olleet.

– Suosio on ylittänyt kaikki odotukset, ei tällaista uskaltanut edes odottaa. Perjantait ovat hieman rauhallisempia, mutta lauantaisin ollaan kapasiteetin ylärajoilla.

Tila kertoo, suosio on ollut alusta lähtien yhtä korkea.

– Olemme saavuttaneet nuorten suosion. Iskelmän hautajaisetkaan eivät näkyneet kävijämäärissä viime viikonloppuna.

Voudin kellarin suosio ylitti odotukset

Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Lari Rusila on tyytyväinen Amarillon viikonloppumyyntiin.

– Kaikki on mennyt, kuten on pitänytkin. Olemme tyytyväisiä myynnin lisäksi myös asiakaspalautteeseen.

Hämeenmaalla on Hämeenlinnassa myös Voudin kellari -baari. Sen suosio mietitytti Rusilaa alkuun.

– Mietitytti voiko sen myynti nousta vai laskeeko se. Voudin kellarin suosio ylitti odotukset Amarillon avaamisen jälkeen. HPK:n ilosanoma auttoi sporttibaaria keväällä, mutta ei sekään loputtomasti kanna. Myynnit ovat kuitenkin nousseet joka kuukausi.

Anniskelumäärät ovat laskeneet

Ravintola-alalla pitkään toiminut, ja muun muassa Emilia Klubia ja Skogsteria pyörittävä, Karoliina Mäki-Kuutti kokee ihmisten liikkeelle saamisen suuremmaksi haasteeksi kuin kilpailevat ravintolat ja yökerhot.

– Yökerhopuolella menee ihan ookoo. Me olemme profiloineet eri ravintoloita eri kohderyhmille.

Mäki-Kuutin mukaan ajan henki on sellainen, että anniskeluravintoloiden kulta-ajat ovat takanapäin.

– Anniskelumäärät ovat laskeneet ja muutenkin ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona. Ravintoloiden pitää jatkuvasti uudistua ja tarjota muutakin kuin pelkkää hanatuotetta saadakseen ihmiset liikkeelle.

Kokemuksen syvällä rintaäänellä Mäki-Kuutti tietää, että Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa saa töitä paiskia, jos haluaa ravintolan menestyvän.

– Konsertit ja urheilutapahtumat liikuttavat ihmisiä, ja silloin he myös käyvät ravintoloissa. Haaste on saada heidät myös muulloin asiakkaiksi. HäSa