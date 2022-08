Itä-Suomessa vielä noin tuhat taloutta ilman sähköä eilisen myräkän jäljiltä – valtaosa sähköverkkojen vioista saataneen korjattua tänään

Pohjois-Karjalassa vielä vajaat 700 asiakasta ja Pohjois-Savossa reilut 300 asiakasta on yhä sähköttä eilisen myräkän jäljiltä.

Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueella sähkönsiirrosta huolehtivan PKS Sähkönsiirron häiriöjohtaja Jukka Leppänen kertoi STT:lle hieman aamuyhdeksän jälkeen, että suurin osa sen sähköverkon vioista saataneen korjattua sunnuntain aikana.

– Keskijännitevikoja on korjaamatta kymmenkunta ja pienjännitevikoja noin 90. Korjattavana ovat enää haasteellisimmat viat, joissa on hajonneita rakenteita ja jotka vaativat konetöitä. Niiden korjaaminen on hitaampaa kuin johdolle kaatuneiden puiden poistaminen, Leppänen sanoi.

Hankalimmat viat ovat yhtiön mukaan Kontiolahdella, jossa on edelleen 300 taloutta sähköttä.

Leppänen arvioi, että osa pienjänniteverkon vikojen korjaamisesta saattaa jäädä maanantaille. Viat vaikuttavat yksittäisten talouksien sähkönjakeluun.

Enimmillään PKS Sähkönsiirron alueella oli eilen sähköttä noin 6 500 asiakasta.

Myös Pohjois-Savossa korjaustyöt jatkuvat

Pohjois- ja Keski-Savon sähkönsiirrosta vastaava Savon Voima kertoi lauantai-iltana Facebook-sivuillaan , että erityisesti Leppävirralla Soisalon alueella on ilmennyt isompia ukkosmyräkän aiheuttamia vaurioita.

Yhtiön kertoi tuolloin, että ainakin yhdellä alueella Leppävirralla vaurion laajuus on sellainen, että sähköjen palautus voisi viivästyä sunnuntaihin.

Savon Voiman häiriökartan mukaan yhtiön alueella oli sunnuntaiaamuna sähköttä vielä 335 asiakasta, joista suurin osa oli Konnevedellä sekä läntisellä Leppävirralla.

Enimmillään asiakkaita oli alueella sähköttä eilen iltapäivällä lähes 3 500.

Eilen illalla koko maassa oli Energiateollisuuden ylläpitämän sähkökatkokartan mukaan sähköttä noin 11 000 taloutta. Sähkökatkot painottuivat Itä-Suomeen.