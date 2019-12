Puolustusvoimissa jälleen ylennyksiä, joukossa kolme kenraalia: Katso tästä Kanta-Hämeessä itsenäisyyspäivänä 2019 ylennetyt

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt kolmesta kenraaliylennyksestä puolustusvoimissa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta lukien.

Lippueamiraali Jori Matias Harju ylennettiin kontra-amiraaliksi, prikaatikenraali Jukka Sonninen kenraalimajuriksi ja eversti Jukka Jokinen prikaatikenraaliksi.

Kontra-amiraali Jori Harju (s. 1964) on toiminut Merivoimien komentajana 1.1.2019 lukien.

Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa merivoimien operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä Merivoimien esikunnassa, Puolustusvoimien operaatiokeskuksen päällikkönä Pääesikunnassa, vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriössä ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajana. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2018.

Kenraalimajuri Jukka Sonninen (s. 1960) on palvellut vuodesta 2015 lähtien koulutuspäällikkönä Pääesikunnassa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Kainuun prikaatin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana Pääesikunnassa sekä valtioneuvoston turvallisuuspäällikkönä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2014.

Prikaatikenraali Jukka Erkki Paavali Jokinen (s. 1967) on palvellut Karjalan prikaatin komentajana elokuusta 2019 lähtien. Aiemmin hän on toiminut muun muassa kadettikoulun johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, sektorijohtajana Pääesikunnassa ja tasavallan presidentin adjutanttina. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

617 reservin upseeria ylennettiin

Puolustushallinnossa tasavallan presidentti päätti muun muassa kahdeksasta everstiylennyksestä ja yhdestä kommodoriylennyksestä.

Tasavallan presidentti on ylentänyt reservissä yhteensä 617 reservin upseeria ja erikoisupseeria.

Katso tästä kaikki Kanta-Hämeen reserviläiset, jotka ylennettiin. Juttu jatkuu listan jälkeen.

Reservin ylennykset Kanta-Hämeessä Everstiluutnantiksi: Holma Tapio Kankaanpää Kapteeniksi: Ropponen Jussi Taneli Riihimäki Yliluutnantiksi: Kauppinen Simo Sakari Janakkala Mörsky Timo Kalevi Hämeenlinna Santala Jussi Rikhard Janakkala Luutnantiksi: Aalto Kim Alexander Hausjärvi Koivuranta Jouko Olavi Hämeenlinna Löyttyniemi Paavo Arvo Kustaa Hattula Männistö Jyrki Olavi Nestori Hämeenlinna Norri Juuso Heikki Juhani Forssa Salo Carlo Juhani Hämeenlinna Sokka Kari Johannes Janakkala Lääkintäluutnantiksi: Juutilainen Marko Mikael Hattula Ylivääpeliksi: Miettinen Karri Iikka Urvelo Hämeenlinna Vääpeliksi: Aitkoski Toni Sebastian Hämeenlinna Jahkonen Eetu Tapio Hämeenlinna Rounala Juhani Hattula Sihvo Sami-Pekka Johannes Hämeenlinna Suominen Max Patrick Janakkala Ylikersantiksi: Kalliola Ilari Risto Forssa Kirkkomäki Jyrki Juhani Hämeenlinna Kivelä Aleksi Juhani Tammela Koskinen Niina Maria Forssa Kultala Kari Antero Hämeenlinna Liljeqvist Sami Petteri Hämeenlinna Mahosenaho Juha Viljo Olavi Riihimäki Puro Kimmo Erkki Mikael Forssa Rantala Salla Maria Hämeenlinna Ryhtä Matias Oskari Forssa Salminen Alpertti Paavo Matias Hattula Salminen Sari Johanna Hämeenlinna Simola Jarno Mika Matias Hämeenlinna Tyrmi Toni Matias Hämeenlinna Vanamo Erno Sakari Janakkala Veikkola Miikka Johannes Hämeenlinna Mustakangas Mikko Henrik Hämeenlinna Kersantiksi: Helanterä Henri Ari Oskari Forssa Ilomäki Riku Mikael Hausjärvi Kaleva Eve Ira Selina Janakkala Karpo Juhana Forssa Kataja Lauri Johannes Hattula Koivisto Kalle Juhani Oskari Hämeenlinna Kraft Juho Markus Tatunpoika Hämeenlinna Laakso Mikko Juhani Janakkala Lankinen Heikki Anttijussi Hämeenlinna Lehtonen Atte Vihtori Janakkala Lehtonen Pekka Matti Juhani Riihimäki Lintula Jussi Petteri Jokioinen Lyytikäinen Eetu Petteri Riihimäki Patjas Otso Antero Hämeenlinna Sakko Tiia Helena Riihimäki Sinervo Jouni Ari Petteri Riihimäki Alikersantiksi: Feldt Teemu Tuomas Vihtori Hämeenlinna Järvinen Markus Olavi Riihimäki Järvinen Tom Niklas Hämeenlinna Kalliomäki Tomi Tapio Loppi Korkiakangas Akke Veikko Henrik Hämeenlinna Laakso Akseli Toivo Oskari Humppila Mattsson Ville Valtteri Forssa Mäkelä Teemu Tapio Hausjärvi Pykälistö Ville Petteri Hämeenlinna Remes Joni Kristian Aleksanteri Janakkala Vainola Esa Oskari Riihimäki Vehmas Tero Kalevi Humppila Korpraaliksi: Haapamäki Launo Mikael Hämeenlinna Järvenpää Tero Olavi Hämeenlinna Kaartinen Juha Tuomas Hämeenlinna Lagerbom Jani Veikko Petteri Hämeenlinna Leppänen Joni Mauno Juhani Hämeenlinna Moisander Mikko Tapani Forssa Nguyen Van Nghia Hausjärvi Ojansuu Eetu Aleksi Tammela Pohjanlehto Joonas Oskari Riihimäki Pöyhönen Juha Matias Riihimäki Raittinen Lauri Akseli Hämeenlinna Virtanen Jere Olavi Janakkala Ylirajajääkäriksi: Parviainen Ari Jussi Antero Hämeenlinna

Everstiluutnantiksi ylennettiin Tapio Holma Kankaanpäästä. Jussi Ropponen Riihimäeltä ylennettiin kapteeniksi.

Aluetoimistojen päälliköt ja joukko-osastojen komentajat ovat päättäneet aliupseerien ja miehistön sekä palkatun siviilihenkilöstön ylennyksistä reservissä.

Katso kaikki puolustushallinnon ylennykset, jotka liittyvät Kanta-Hämeeseen:

Puolustushallinnon ylennykset Kanta-Hämeessä Everstiksi: Everstiluutnantit Torsti Aarne Heikki Astrén (Pääesikunta) Pekka Antero Kortelainen (Pääesikunta) Marko Petteri Korvala (Pääesikunta) Juha Ilkka Kylä-Harakka (1. Logistiikkarykmentti) Markku Tapio Viitasaari (Maavoimien esikunta) Petri Kai Eerik Olli (Karjalan prikaati) Joni Pekka Mahonen (Ilmavoimien esikunta) Eero Kalevi Svanberg (Maanpuolustuskorkeakoulu) Kommodoriksi: Komentaja Kai Petteri Kuosmanen (Maanpuolustuskorkeakoulu) Everstiluutnantiksi: Majurit Petteri Mikael Puusa (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Jani Antero Reijonen (Maasotakoulu) Veikko Nikolai Votshenko (Maasotakoulu) Majuriksi: Kapteenit Janne Teemu Taneli Kolari (Maasotakoulu) Vesa-Matti Nieminen (Panssariprikaati) Raimo Arto Alatörmä (Maasotakoulu) Insinöörimajuriksi: Insinöörikapteenit Olli Mikael Laakso (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Jani Tapani Muikku (Panssariprikaati) Kapteeniksi: Yliluutnantit John Peter Kristian Seppänen (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Mikko Ensio Tyni (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Mika Matti Haapoja (Maasotakoulu) Lasse Aaro Santeri Lahikainen (Maasotakoulu) Marko Ensio Saikko (Maasotakoulu) Anssi Sami Juhani Simola (Maasotakoulu) Toni Pekka Tiitinen (Maasotakoulu) Vesa Kalevi Tirkkonen (Maasotakoulu) Timo Tapani Rahkonen (Panssariprikaati) Vesa Olavi Timonen (Panssariprikaati) Teppo Antero Tyrväinen (Panssariprikaati) Insinöörikapteeniksi: Insinööriyliluutnantti Juha Lauri Tapani Sulanko (Panssariprikaati) Lääkintäkapteeniksi: Lääkintäyliluutnantti Marko Mikael Alin (Sotilaslääketieteen keskus) Yliluutnantiksi: Luutnantit Christian Anttoni Andersson (Maasotakoulu) Tuomas Sakari Hongisto (Maasotakoulu) Niko Risto Matias Kuivalainen (Maasotakoulu) Aaro Johannes Liakka (Maasotakoulu) Jussi Oskari Ollikka (Maasotakoulu) Ilmari Pekka Tapio Pärnä (Maasotakoulu) Visa Aapo Aleksi Eloranta (Panssariprikaati) Jesse Juhani Ikävalko (Panssariprikaati) Nico Juhani Lingman (Panssariprikaati) Tommi Taneli Matilainen (Panssariprikaati) Martti Johannes Mertanen (Panssariprikaati) Simo Ville Juhani Mikkonen (Panssariprikaati) Joni Juhani Rajamäki (Panssariprikaati) Roope Ville Ruokolainen (Panssariprikaati) Matti Oskari Tuovinen (Panssariprikaati) Ville Eemeli Vatanen (Panssariprikaati) Henrik Kalervo Valtteri Vähämartti (Panssariprikaati) Pekka Olavi Könkkölä (Panssariprikaati) Insinööriyliluutnantiksi: Insinööriluutnantti Teemu Anton Ihalainen (Maasotakoulu) Insinööriluutnantiksi: Alikersantti Mikael Ensio Hannonen (2.Logistiikkarykmentti) Majuriksi reservissä: Kapteenit Lauri Olavi Oksama (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Pasi Seppo Salonen (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Jarkko Matti Kangasmäki (Sotilaslääketieteen keskus) Kapteeniksi reservissä: Yliluutnantit Jarmo Joakim Alm (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Erno Henrik Pasanen (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Eero Aleksi Rikkonen (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Jussi Tapani Leistiö (Sotilaslääketieteen keskus) Antti Ville Takola (Sotilaslääketieteen keskus) Turkka Johannes Ehramaa (Puolustushallinnon rakennuslaitos) Yliluutnantiksi reservissä: Luutnantit Matti Kustaa Kajala (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Jaakko Aleksis Latikka (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) Hannes Kustaa Mäkipernaa (2. Logistiikkarykmentti) Juhopekka Aake Olavi Järvinen (Maasotakoulu) Tiina Vilhelmiina Laaksonen (Maasotakoulu) Tuomas Akseli Paakkanen (Maasotakoulu) Luutnantiksi reservissä: Vänrikit Eetu Johannes Manninen (2. Logistiikkarykmentti) Rami Tapani Niemelä (Sotilaslääketieteen keskus) Vänrikiksi reservissä: Ylivääpeli Petri Juhani Karjalainen (Sotilaslääketieteen keskus) kersantit Liisa-Maija Huttunen (Sotilaslääketieteen keskus) Mathias Alexander Köhler (Sotilaslääketieteen keskus)

Luettelossa ovat mukana sotilasyksiköt, joiden päätoimipaikka on Kanta-Hämeessä sekä sellaiset sotilasyksiköt, joiden päätoimipaikka on muualla, mutta joilla on toimintaa Kanta-Hämeessä.