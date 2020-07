Jäikö opiskelupaikka saamatta? Hamkissa on vielä vapaita aloituspaikkoja syksylle

Lisähaku Hämeen ammattikorkeakoulun syksyllä alkaviin koulutuksiin alkaa maanantaina 3. elokuuta. Haussa on mukana kevään yhteishaussa täyttämättä jääneitä paikkoja.

Hämeenlinnaan on mahdollista hakea rakennusmestariksi tai älykkään ja kestävän muotoilun artenomiksi. Koulutukset järjestetään päiväopetuksena. Hämeenlinnassa on vielä paikkoja myös tietojenkäsittelyn muuntokoulutukseen, jonka pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomin tutkinto ja vähintään kolmen kuukauden työkokemus tietojenkäsittelystä

Forssassa jäljellä on hevosalan liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelupaikat. Opiskelu toteutetaan täysipäiväisenä opiskeluna.

Riihimäelle voi hakea opiskelemaan konetekniikkaa päivätoteutuksena. Valkeakoskella haettavana on verkossa monimuoto-opetuksena toteutettava englanninkielinen International Business -tutkinto, eli kansainvälisen liiketalouden tutkinto.

Tarkemmat tiedot valintakoejärjestelyistä löytyvät Hamkin verkkosivuilta.

Samana päivänä avautuu myös haku Hamkin avoimiin opintoihin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella suomeksi tai englanniksi osia AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista. Avoimien opintojen avulla voi kehittää omaa ammattitaitoaan tai päivittää jo olemassa olevaa osaamistaan.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa käydyt opinnot on mahdollista hyväksilukea ammattikorkeakoulussa tai sovittaa lukio- tai ammattikoulututkintoon.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on myös mahdollista käydä polkuopintoina joko AMK-tutkinnon tai ylemmän AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot. Polkuopintojen jälkeen on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi.