Janakkala aikoo kaavoittaa Hiidenjoen rantaan pitkulaisia omakotitontteja – Tonteille voi rakentaa talon lisäksi oman rantasaunan

– Vaikka omakotitonttien kysyntä on alamaissa, aina riittää tiedusteluja omarantaisista tonteista, Janakkalan kunnan maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko kertoo.

Tähän huutoon kunta on nyt vastaamassa, sillä se aikoo kaavoittaa yhdeksän uutta omarantaista omakotitonttia Hiidenjoen rantaan. Tuleva asuinalue sijaitsee Turengissa Mäntyniemen asuinalueen pohjoispuolella.

Tonteista tulee poikkeuksellisen muotoisia, sillä ne ovat itä-länsi-suunnassa noin 100 metriä leveitä. Pohjois-eteläsuunnassa mitta on noin 25–30 metriä.

Kunkin tontin länsireunaan voi rakentaa 300-neliöisen omakotitalon, ja rantaan 25-neliöisen saunarakennuksen.

Alue saa nimekseen Ilveslinnanranta

Kaava-alueen länsireunaan rakennetaan tie, joka saa nimekseen Ilveslinnanranta. Tämä on myös koko alueen nimi.

Kaava-alueen eteläosa on yksityisessä omistuksessa. Maanomistajat ovat tehneet kunnalle kaavoitusaloitteen, joten kaavassa muodostetaan myös yksityinen omakotitontti rantasaunoineen sekä yksi lomarakennuspaikka, joka on jo rakennettu.

Yksityiset omistajat maksavat kunnalle korvauksen kaavoittamisesta.

Kunnan ja yksityisen alueen rajalle kaavoitetaan kapea, rantaan ulottuva vihervyöhyke yleiseksi alueeksi.

Piia Tuokko kertoo, että kaavaan tulee määräyksiä maisemaan liittyen: tonteilla tulee esimerkiksi säilyttää puita. Ilveslinnanranta-tien länsipuolella säilyy 20–50 metrin metsäkaistale.

Läheiselle pellolle ei rakenneta

Tuon kaistaleen länsipuolella on Vähähiidentielle asti ulottuva, kunnan omistuksessa oleva pelto, joka on säilytettävä peltona muinaismuistojen takia. Pelto on vuokrattu viljelykäyttöön.

Myös Hiidenjoen vastarannalla on kunnan maata, joka on jätevedenpuhdistamon suoja-aluetta. Puhdistamo sijaitsee noin puolen kilometrin päässä kaavoitettavan alueen eteläreunasta.