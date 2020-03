Janakkala avokätinen, Hämeenlinna ja Hattula pihimpiä – Kuntien kouluruokapakettien jaossa eriarvoisuutta

Kouluruokapakettien jako etäopetuksessa oleville oppilaille vaihtelee Hämeenlinnan seudulla kuntakohtaisesti.

Janakkalassa on lähdetty liikkeelle reilulla politiikalla. Kunta on tehnyt päätöksen jakaa ruokapaketteja niin esikoululaisille, peruskoululaisille kuin lukiolaisillekin.

– Perussyy päätökseen on, että kouluruokailu on normaalistikin osa koululaisten arkea. Ei etäopetus tilannetta muuta. Kouluruokailu on kirjattu talousarvioon, perustelee kunnan viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi.

Jakelu alkaa keskiviikkona 1. huhtikuuta ainakin ensimmäisen viikon kotiinkuljetuksella.

Kiitos perheiltä on tullut itkun kera

Joutsenniemi kertoo, että kunta on saanut päätöksestään kuntalaisilta vilpitöntä kiitosta.

– Sellaistakin palautetta on tullut, että tuli itku silmään, kun kuuli tästä. Onhan tämä iso helpotus monelle perheelle niin arjen pyörittämiseen kuin taloudellisestikin.

Kaikkiaan kunta on saanut 1 748 tilausta kouluruokapaketista.

– Se käsittää lähes koko opetettavien määrän. Vain muutama perhe jätti paketin ottamatta.

Kotiinkuljetus voi vaihtua noutopisteisiin

Viestintäpäällikkö arvelee kunnan pidemmän päälle säästävänsä kouluruokakuluissa, vaikka aluksi kotiinkuljetuksista saattaakin aiheutua kunnalle lisäkustannuksia.

– Kuljetuksista vastaa kunnan sisäistä postia hoitava kuljetusliike, mutta siihen käytetään myös vapaaehtoisia työntekijöitä. Paketteja on lähdössä jakamaan myös rehtoreita ja sivistysjohtaja, Leena Joutsenniemi kertoo.

Saatavista kokemuksista riippuen Janakkala voi siirtyä jatkossa kotiinkuljetuksista noutopisteisiin.

Hämeenlinna pyrkii starttaamaan tällä viikolla

Hämeenlinnan kaupunki yrittää saada ruokapakettijakelunsa käyntiin tällä viikolla ruokapalvelutoimittajansa eli Palmian kanssa.

Jakelupaikkoina toimivat ainakin tällä hetkellä avoimena olevat 12 koulua ja Hauhon kirkonkylän päiväkoti.

Palvelu on suunnattu vain niille esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaiden perheille, joille maksuttoman ruoan poisjäänti aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia pärjätä arjessa. Alkuviikosta kaupunki selvittää kyselyllä heidän määräänsä ja jakautumisen kaupungissa. Tarvearvio on tässä vaiheessa 20–30 prosentin luokkaa.

– Laitamme etusijalle perheet, joille tilanne tuottaa pulmia. Kysymme kaikilta, ketä haluavat ruokakassin ottaa vastaan, mutta emme me heitä tarkista, sanoo opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Hattulakin vaatii taloudellisen perusteen

Saman linjan on ottanut myös Hattulan kunta.

– Valtionhallinnon linjaus oli, että etäopetukseen ei kuulu ruokahuoltoa. Yritämme kuitenkin löytää kultaisen keskitien, jotta ne, jotka ruokapaketin tarvitsevat, saisivat sen, mutta samalla pyrimme minimoimaan hävikkiä, perustelee Hattulan sivistysjohtaja Jari Wihersaari.

Kunta alkaa jakaa viiden päivän annoksia torstaisin 2.4. alkaen Parolan koulun keskuskeittiön (Merventie 12) lastauslaiturilta kello 13–17. Paketti sisältää aterian, juoman, leipää, margariinia ja hedelmän tai kasviksen.

Noin 1 300 kunnan oppilaasta noin 220 on ilmoittanut tarvitsevansa ruokapaketin.

Lopella puolet kohderyhmästä tilasi paketin

Sivistysjohtaja Mika Silvennoisen mukaan myös Lopen kunta suuntaa ruokapaketit perheille, jotka kokevat niitä tarvitsevansa.

– Emme halunneet käyttää erikseen toteamusta ”taloudellisista vaikeuksista johtuen”, koska perheillä voi olla muitakin syitä. Tähän liittyy perheiden oma harkinta ja tarvearvio.

Loppi alkaa jakaa paketteja peruskoululaisille ja lukiolaisille torstaisin 2.4. alkaen kahden viikon välein kello 12–15 avoinna olevilta Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alakouluilta.

– Määräaikaan mennessä meiltä oli tilattu 570 pakettia, eli noin puolet kohderyhmästä tilasi sen.

Ruokapaketissa on mukana elintarvikkeita, joista voi valmistaa tai lämmittää ruokaa.

– Lopella päivittäiseen kouluruoka-annokseen varattu raha on normaalisti 85 senttiä per annos. Kyllä kymmenen päivän ruokapaketin hinnaksi tulee nyt pitkälti toistakymppiä.