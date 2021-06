Janakkala luopuu omasta sote-varastostaan – Kunta tekee sopimuksen Kanta Logistiikan kanssa

Janakkalan kunta ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen keskusvarastotoiminnan Kanta Logistiikka oy:lle. Valtuusto päätti asiasta viime kokouksessaan. Muutoksen on määrä tulla voimaan marraskuun alussa, mutta tarvittaessa kunnanjohtajalla on oikeus muuttaa aloituspäivää. Varastotyössä on nykyään 2,5 työntekijää, jotka siirtyvät niin sanottuina vanhoina työntekijöinä kunnalta Kanta Logistiikan työntekijöiksi. Hoitotarvikkeita myös suoraan kuntalaisille Keskusvarasto toimittaa hoito-, hygienia- ja siivoustarvikkeita kunnan…