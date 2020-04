Janakkala määräsi Hopealahden rakennuskieltoon - Kaava on kunnan mielestä virheellinen

Kunta aikoo muuttaa kaavamääräyksiä niin että alueen omistajan vastuut lisääntyvät. Omistajien edustaja Pekka Romo katsoo, että kunnanhallituksen tekemä rakennuskieltopäätös on lainvastainen.

Hopealahden eli Turengin asemanseudun rakentamishanke takkuilee nyt pahan kerran. Kunnanhallitus päätti maanantaina, että alue asetetaan rakennuskieltoon.

– Kaavassa on kunnan tekemä virhe, joten kaavaa on vielä muutettava. On harmillista ja noloa, että tämä huomattiin vasta nyt, vt. kunnanjohtaja Jenni Jokela sanoo.

Rakennuskielto julistettiin kahdeksaksi kuukaudeksi. Arvio on siis, että siinä ajassa kaavamuutos saadaan tehdyksi.

Kyse katurakentamisen toteuttamisvastuusta

Kaavamuutosta tarvitaan kunnan mielestä sen takia, että kaavasta puuttuu maankäyttö- ja rakennuslain 91 pykälän mukainen kaavan toteuttamisvastuun siirto maanomistajalle.

Lakipykälässä sanotaan, että jos asemakaava laaditaan pääasiallisesti yksityisen edun vuoksi loma- tai matkailuhanketta taikka muuta vastaavaa hanketta varten, voidaan kaavaan ottaa määräys, jolla kaavan toteuttamisvastuu esimerkiksi kadun osalta siirretään kokonaan tai osittain maanomistajalle.

Edelleen laissa määrätään, että jollei maanomistaja huolehdi kaavan toteuttamisesta, kunnalla on toissijainen kaavan toteuttamisvastuu. Siinä tapauksessa kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Kaksi asunto-osakeyhtiötä

Turengin aseman lähellä on tällä hetkellä kaksi rakennuspaikkaa, jotka ovat kahden asunto-osakeyhtiön nimissä. Toisen yhtiön (Asunto-oy Edelfeltintie 1:n) on määrä rakentaa kerrostalo, johon voi kaavan mukaan sijoittua 40-prosenttisesti myös majoitusliike. Toinen yhtiö (Asunto-oy Edelfeltintie 3) aikoo rakentaa pientalokokonaisuuden.

Asianajaja Pekka Romo on yksi Turenki Resorts oy:n omistajista; tämä Turenki Resorts omistaa kerrostalotontin.

Romo vastustaa kunnan tulkintaa asiasta.

– Hopealahden kaava ei ole yksityisen edun vuoksi laadittu loma- tai matkailuhanketta varten tehty kaava. Se on Turengin taajaman kehittymistä palveleva asuinrakentamista koskeva kaava, vaikka siinä on mahdollistettu majoitusliiketoimintojenkin rakentaminen, Romo painottaa.

Katupiirustuksissa puutteita

Myös alueen katupiirustusten hyväksynnässä on kunnan mukaan tehty virhe.

– Kunnanhallitus on hyväksynyt katupiirustukset, vaikka niistä osa on ollut puutteellisia. Siksi tämäkin asia menee uuteen valmisteluun, Jokela sanoo.

– Olisi ollut kunnan asia kertoa maanomistajille, että heidän teettämänsä suunnitelmat ovat puutteelliset, mutta tämä jäi valitettavasti tekemättä, vt. kunnanjohtaja lisää.

Katuja ei voikaan nyt rakentaa

Hopealahti-päätöksenteko on siis menossa koko lailla uusiksi. Aiemmin maaliskuussa kunnanhallituksen oli määrä käsitellä, mihin mennessä maanomistajien tulee rakentaa alueen kadut, Kiramontie ja Edelfeltintie, valmiiksi. Kaavoitussopimus edellyttää, että maanomistajat rakentavat nämä kadut. Nyt siis mitään kadunrakentamista ei sallitakaan rakennuskiellon takia.

– On onnetonta, että Janakkalan kunta on valinnut tällaisen tien. Tällaiset toimet eivät edistä kunnan elinkeinopoliittisia etuja eivätkä tavoitteita. Yleensä tällaisessa toimintamallissa on vain häviäjiä, Pekka Romo toteaa.