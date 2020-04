Janakkala meni miinukselle - Taloutta on pakko ryhtyä tasapainottamaan

– Huono taloustilanne meillä on, tosi vaikea!

Näin vt. kunnanjohtaja Jenni Jokela toteaa kertoessaan viime vuoden tilinpäätöksestä.

Tilinpäätös osoittaa 4,4 miljoonan euron miinustulosta, ja myös tase on painunut miinukselle. Lisäksi kuluvalle vuodelle tehtiin miinusmerkkinen talousarvio.

Verotuloja kunta sai verotuloja peräti 3,2 miljoonaa vähemmän kuin mitä alkuperäisessä, syksyllä 2018 laaditussa talousarviossa ennakoitiin.

Jenni Jokela muistuttaa, että koko kuntakenttä kärsi viime vuonna verottajan tekemästä verokorttiuudistuksesta sekä tulorekisterin käyttöönotosta.

Tasekin on nyt miinuksella

Huolestuttavinta on, että kunnan tasekin on nyt mennyt 940 000 euroa miinukselle. Jenni Jokela joutuu oikein kaivelemaan arkistojaan saadakseen selville, milloin näin on käynyt edellisen kerran.

– Vuoden 2015 tilinpäätös oli 40 000 euroa miinuksella, hän löytää vastaukseksi.

Nyt kunnan pitäisi kuroa umpeen taseen alijäämä ja tämänvuotinen miinustilanne, jotka tekevät yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Kaiken lisäksi tämän päälle tulevat vielä koronaviruskriisin aiheuttamat kulut, joita ei voi edes tietää vielä.

– On vielä auki, kuinka paljon valtio kompensoi kunnille koronan aiheuttamia kustannuksia.

Koulukeskusten aikataulu ehkä puntariin

Janakkala on aloittelemassa historiansa suurinta investointisarjaa eli koulukeskuksia. Rakentaminen toteutetaan neljässä vaiheessa, ja nyt ollaan ensimmäisen vaiheen eli Turengin alakoulun urakkaprosessin alussa. Koulun rakentaminen on tarkoitus saada alkuun kesällä 2021.

– Turengin ensimmäinen vaihe ainakin menee eteenpäin kuten on sovittu – ei ole käyty mitään keskustelua sellaisesta, ettei menisi. Mutta tulevien vaiheiden osalta ei voi tietää, etenevätkö ne suunnitellusti, kunnanjohtaja sanoo.

Jokelan mielestä on hyvä, että kumpikin koulukeskus päätettiin toteuttaa kahdessa osassa.

– Se antaa mahdollisuuden tarkastella oppilasmäärien kehitystä ja rakentamisaikataulua.

Juustohöylä ei nyt riitä

Talouden tasapainottamistarpeista keskusteltiin Jokelan mukaan jo maanantaina kunnanhallituksessa.

– Keinovalikoimasta ei ollut vielä puhetta. Tasapainotettavaa on kuitenkin nyt sellainen summa, ettei sitä millään juustohöylällä pystytä kuromaan umpeen.

Lomautuksista tai irtisanomisista ei ole keskusteltu.