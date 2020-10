Janakkala neuvottelee neljän koulurakentajan kanssa – Nyt on kyse alustavista urakkatarjouksista

Neljä suurta rakennusliikettä on kiinnostunut Turengin koulukeskuksen 1. vaiheen rakentamisesta. Janakkalan kunta on saanut niiltä alustavat tarjoukset. – Niiden sisältö on salainen, samoin kuin se, miltä yrityksiltä alustavat tarjoukset on...

Neljä suurta rakennusliikettä on kiinnostunut Turengin koulukeskuksen 1. vaiheen rakentamisesta. Janakkalan kunta on saanut niiltä alustavat tarjoukset. – Niiden sisältö on salainen, samoin kuin se, miltä yrityksiltä alustavat tarjoukset on saatu, kouluprojektia johtava Harri Turunen kertoo. Sen verran Turunen paljastaa, että kyse on suurista suomalaisista rakennusliikkeistä. Toinen neuvottelukierros alkaa pian Kunta on käynyt ensimmäisen neuvottelukierroksen…