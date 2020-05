Janakkala palkkaa sittenkin osan nuorista kesäksi töihin

Janakkalan kunta aikoo sittenkin työllistää joitain nuoria tulevana kesänä. Alun perin Janakkalan kunta ilmoitti peruvansa kesätyöntekijöiden palkkaamisen koronavirustilanteen aiheuttamien säästötoimien vuoksi.

Maanantaina istunut Janakkalan kunnanhallitus kuitenkin pyörsi päätöksen, kun kaupunki päätti, ettei yt-neuvottelujen vuoksi ketään kunnan vakituisesta henkilökunnasta lomauteta.

– Vakihenkilökunnan lomautus ei ole enää este nuorten kesätyöllistämiselle, sanotaan kunnan tiedotteessa.

Kunta selvittää nyt nopeasti, missä eri yksiköissä on nuorille vielä töitä tarjolla ja on yhteydessä nuoriin, jotka on aiemmin valittu kesätöihin kuntaan.

Aiemmin Hattulan kunta myös päätti, että yt-neuvotteluista huolimatta nuoria otetaan kuntaan kesäksi töihin.