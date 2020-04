Janakkala-stipendi viulisti Linda Suolahdelle

Janakkalan kunnanhallitus on päättänyt myöntää tämänvuotisen Janakkala-stipendin viulisti Linda Suolahdelle. Stipendi on arvoltaan 1 000 euroa.

Merkkitapauksen julkisti valtuuston puheenjohtaja Merja Taponen valtuuston kokouksen aluksi keskiviikkona.

Suolahti on musiikin maisteri ja Kokonainen-festivaalin taiteellinen johtaja.

Suolahti on valmistunut Sibelius-akatemiasta vuonna 2019, mutta hän on opiskellut myös Lontoossa Royal College of Music -oppilaitoksessa.

Hän on esiintynyt paitsi monipuolisesti kotimaassa, myös esimerkiksi Espanjassa. Paitsi solistitehtävissä, hän on soittanut monissa merkittävissä orkestereissa.

Janakkala-stipendi myönnettiin nyt kolmannen kerran. Viime vuonna stipendin sai judoka Luukas Saha, ja ensimmäinen stipendi myönnettiin kaksi vuotta sitten soutaja Robert Venille.

Syntymäpäiväonnittelut ilman kukkia ja halauksia

Lisäksi puheenjohtaja onnitteli pitkäaikaista demarivaltuutettua Rauno Kurkea, joka on täyttänyt pyöreitä vuosia.

Kurjella on takanaan monenlaisia luottamustoimia sekä Janakkalassa että maakunnassa.