Janakkala-stipendi voimanostaja Emmi Viljaselle

Voimanostaja Emmi Viljanen saa neljättä kertaa jaettavan Janakkala-stipendin. Stipendin suuruus on 1 000 euroa. Stipendin saaja julkistettiin maanantaina kunnanvaltuuston etäkokouksen aluksi. Turengin Sarastusta edustava Emmi Viljanen on menestynyt hienosti nuorille naisille epätyypillisessä lajissa. Voimanosto on kolmesta eri nostomuodosta, jalkakyykystä, penkkipunerruksesta ja maastanostosta koostuva kilpailulaji. Vuonna 2015 alkaneella kilpailu-urallaan Emmi on saavuttanut useita suomenmestaruuksia ja on…