Janakkala vaati korkean luokan jätteenkuljettajaa – Luottoluokituksen määrittelystä valitettiin

Janakkalan kunta asetti tiukan luottoluokitusvaatimuksen jätteenkuljetuksen kilpailutuksessa. Tarjoavan yrityksen luottoluokan tuli vähintään vastata Suomen Asiakastiedon hyvä AA -luokitusta.

– Vaatimus perustui hankinnan kokoon ja laatuun. Markkinaoikeus on vaatinut vastaavaa luokitusta paljon pienemmistäkin hankinnoista, sanoo Janakkalan jätehuoltokoordinaattori Arto Hopia .

Hopia valmisteli yhdessä kunnan konsultin kanssa tarjouspyynnön. Kilpailutuksessa yrityksiä ei sidottu Asiakastiedon hyvä AA -luokitukseen. Kunnalle kelpasi myös muu yleisesti hyväksytty luottokelpoisuus- tai talousraportti, josta käy yksiselitteisesti ilmi yhteisön luottoluokitus. Yrityksen taloudellisen tilanteen piti kuitenkin vähintään vastata Asiakastiedon AA -luokkaa.

– Sopimuksen pituus on viisi vuotta plus kahden vuoden optio, Hopia muistuttaa.

”Hitusen korkea”

Janakkala halusi kriteerillä varmistaa se, ettei toiminta ole taloudellisesti riskialtista eivätkä jätteet jäisi missään tilanteessa käsittelemättä.

– Hyvä AA on hitusen verran korkea vaatimus. Yleensä tyydytään A+-vaatimukseen, sanoo Kuntaliiton hankinta-asiantuntija Olli Jylhä .

Jylhä sanoo, ettei hän pidä Janakkalan vaatimusta poikkeuksellisena eikä hän tunne jätehuollossa yleisiä vaatimuksia.

– Olen nähnyt, että kilpailutuksessa vaaditaan AA+ -tasoa. Jossain on jopa vaadittu AAA-luottoluokitusta, mutta se vaikuttaa ylettömältä.

Jylhä muistuttaa, että kunnalla on oikeus asettaa tarjoajille luottoluokitusrajoja.

– Tarkoitus on löytää riskin ja hyvien tarjoajien välinen kultainen leikkauspiste.

Asiakastiedon yritykselle antama AA-luokitus edellyttää, että yrityksen talous on verrattain hyvässä kunnossa. Luokitusta on vaikea verrata minkään muun luottoluokittajan arviointiin, koska luokitukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Yrittäjät moittii syrjinnästä

Suomen Yrittäjissä julkisten kilpailutusten tiukkoja luottoluokitusvaatimuksia ei katsota hyvällä.

– Vaatimukset kohdistuvat nimenomaan pienimpiin yrityksiin, sanoo Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka .

Haukan mielestä lähtökohdan pitäisi olla, että kaikki yrittäjät saavat osallistua tarjouskilpailuihin. Muuten tarjouskilpailu on syrjivä.

– Jos nähdään tarpeelliseksi vaatia tarjoajilta jotakin kelpoisuutta, kilpailutus pitäisi jakaa sellaisiin osiin, että riskit ovat kuitenkin hallinnassa.

Janakkalan Jätteenkuljetus on valittanut kunnan jätteenkuljetuksen kilpailutuksesta markkinaoikeuteen. Janakkalan Jätteenkuljetus ei täyttänyt vaatimusta hyvä AA -luottoluokituksesta, sillä Asiakastieto on antanut siitä luokituksen välttävä B.

Janakkalan Jätteenkuljetus on toiminimi eikä sen tarvitse toimittaa tilinpäätöstietoja kaupparekisteriin. Asiakastieto on antanut sille B-luokituksen ilman tilinpäätöstietoja. Yritys ei toimittanut muuta luokitusta tai raporttia taloudestaan.

Ei tilinpäätöstä luokitukseen

– Toiminimelle ei voi tehdä luottoluokitusta, koska yritys on käytännössä sama kuin yrittäjä. Siksi vaatimus luottoluokituksesta asettaa yrityksen eriarvoiseen asemaan, sanoo Janakkalan Jätteenkuljetuksen yrittäjä Hannu Riihimäki .

Asiakastieto jakaa yritykset seitsemään luottoluokkaan. Hyvä AA on yrityksen kolmanneksi paras Rating Alfa -luokka. Välttävä B on toiseksi huonoin luokitus. Heikko C -luokituksen yrityksiä haetaan usein konkurssiin.

Asiakastieto ilmoittaa, että sen Alfa Rating -luokitus on tilastollisen mallin tuottama ennuste yhteisön todennäköisyydestä saada maksuhäiriö seuraavan 1–3 vuoden aikana. Jos yrityksestä ei ole tilinpäätöstietoja, luokituksessa käytetään maksutapatietoja, vastuuhenkilöiden tietoja ja yrityksen muita perustietoja.