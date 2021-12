Janakkalassa nähdään pukin aisaparina joulumuori, kun Jasmiina Helenius palaa aattona rakastamaansa rooliin – "Tästä saa niin paljon iloa omaan jouluun"

Joulumuorina Helenius pääsee hetkeksi osalliseksi perheiden joulunviettoa ja vierailut virittävät hänet joulun tunnelmaan. Helenius on tottunut siihen, ettei muori kiinnosta lapsia samalla tavalla kuin joulupukki, joka on stara. Tämä artikkelin tähti on kuitenkin joulumuori.