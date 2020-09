Janakkalan Hakamäen kentän liikennettä selvitetään erikseen, pellolle voisi pysäköidä

Janakkalan Hakamäkeen suunnitellun urheilupuiston kaavamuutos on tulossa uudestaan nähtäville.

Tekninen lautakunta käsittelee tiistaina kaavaehdotusta ja kaavaan sen luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä muutoksia.

Janakkalan valtuusto päätti keväällä, että Liinalammen kentän korvaava uusi urheilukenttä tehdään Hakamäen entisen sorakuopan paikalle. Se osoittautui kolmesta vertaillusta vaihtoehdosta edullisimmaksi.

Kaavassa on mukana myös suunnitellun kentän lähikatuja, sillä tarkoitus on parantaa alueen liikenneturvallisuutta esimerkiksi uusin risteysjärjestelyin. Alueen liikennejärjestelyistä on kuitenkin tarkoitus teettää jatkossa vielä tarkemmat suunnitelmat.

Kunta omistaa sorakuopan maat, jolle urheilupuistoa suunnitellaan. Lähialueella on myös yksityistä maanomistusta.

Luonnosvaiheen lausuntojen yhteydessä yksityinen maanomistaja on ottanut kuntaan yhteyttä ja tarjonnut läheistä peltoa kentän lisäpysäköintialueeksi. Kunta on sopinut asiasta neuvottelun, mutta se ei vaikuta varsinaisen kaavan käsittelyyn. HÄSA

