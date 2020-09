Janakkalan Heinäjoella aiotaan ottaa suden karkotuskeinot käyttöön – Neljä nautaa joutunut pedon saaliiksi

Janakkalassa mietitään loppuviikosta, millaisin keinoin Heinäjoella avopihatossa vieraillut susi voitaisiin karkottaa. Janakkalan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Kari Sankalan mukaan torstai-illaksi on sovittu palaveri, jossa mietitään, miten asiassa edetään. Jonkinlainen strategia on tarpeen,...

Janakkalassa mietitään loppuviikosta, millaisin keinoin Heinäjoella avopihatossa vieraillut susi voitaisiin karkottaa. Janakkalan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Kari Sankalan mukaan torstai-illaksi on sovittu palaveri, jossa mietitään, miten asiassa edetään. Jonkinlainen strategia on tarpeen, koska peto on palannut samoille apajille toistuvasti. Janakkalan Sanomat kertoo, että elokuun lopulla peto tappoi kolme nautaa ja viime viikolla yhden lisää. Sankala vahvistaa, että…