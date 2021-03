Janakkalan Jätteenkuljetus ei saanut valituslupaa - Urbaser-päätös on nyt loppuun käsitelty

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Janakkalan kunnan jätteenkuljetuksiin liittyvän valituslupahakemuksen. Janakkalan kunnan tekninen lautakunta valitsi lokakuussa 2019 jätteenkuljetusten sopimustoimittajaksi Urbaser Oy:n. Janakkalan Jätteenkuljetus -yritys valitti tästä päätöksestä markkinaoikeuteen, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Janakkalan Jätteenkuljetuksen omistava Hannu Riihimäki haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka on nyt hylännyt hakemuksen. Asia on siten loppuun käsitelty. Urbaser Oy on huolehtinut janakkalalaisten…