Johtoryhmän palkat ja tehtävät pohdintaan Janakkalassa – Palkkoja ei ole korotettu pitkään aikaan

Janakkalan kunnassa aloitetaan neuvottelut johtoryhmän palkoista ja tehtävien vaativuudesta. Asiasta päätti kunnanhallitus maanantaina.

Asian on valmistellut kunnanjohtaja Tanja Matikainen . Hänen mukaansa johtoryhmän palkkoja ei ole tarkistettu ainakaan 2000-luvun jälkeen.

Kuntaan on äskettäin palkattu uusi perusturvajohtaja, jonka palkaksi on määritetty 6 900 euroa kuukaudessa. Korotus aiempaan perusturvajohtajan palkkaan on 11,26 prosenttia.

Kunnanjohtajan mukaan palkkojen jälkeenjääneisyyttä tulisi korjata tasapuolisesti lähes koko johtoryhmän osalta. Tämä tarkoittaisi, että palkankorotusta kunnanjohtajalle, talous- ja hallintojohtajalle, sivistysjohtajalle, tekniselle johtajalle, viestintäpäällikölle, henkilöstöjohtajalle ja Janakkalan Veden toimitusjohtajalle.