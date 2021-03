Janakkalan kotihoidossa tartuntaryväs tällä viikolla - Ainakin 18 asiakasta ja työntekijää saanut koronatartunnan

Janakkalan kunnan kotihoidossa on tällä viikolla todettu useita koronatartuntoja niin kotihoidon työntekijöillä kuin asiakkaillakin.Kaikki kotihoidon Tervakosken asiakkaat ja osa työntekijöistä on asetettu karanteeniin altistumisten takia. Osa työntekijöistä on jo voinut palata töihin.Kunta tiedotti keskiviikkona, että siihen mennessä koronatartunta oli todettu 12 kotihoidon asiakkaalla ja kuudella työntekijällä.Kunnanjohtaja Reijo Siltalan mukaan useiden työntekijöiden sairastumisista huolimatta kotihoito on…