Janakkala tekee hankintoja yli 3 miljoonalla, väestönsuojan korjaukseen varattu 360 000 euroa – Katso listasta, mihin rahat käytetään

Janakkalan kunnan vuoden 2020 hankintasuunnitelmassa on ostoja yhteensä 3 282 200 eurolla.

Hankintasuunnitelmaan on kerätty kaikki tiedossa olevat, vuonna 2020 toteutettavat yli 15 000 euron hankinnat. Tätä pienempiä hankintoja ei ole listattu.

Listalta puuttuvat myös jo aikaisemmin kilpailutetut ja pidempiaikaiset, mutta mahdollisesti tänä vuonna kustannuksia aiheuttavat hankkeet.

Hankintoja tehdään läpi vuoden. Osa suunnitelman hankinnoista on jo tehty, osa on kilpailutuksessa ja osa tulee ajankohtaisiksi myöhemmin tänä vuonna. Koko listan löydät tämän jutun lopusta.

Hankintasuunnitelma julkaistaan jatkossa vuosittain

Koko kunnan kattavia hankintasuunnitelmia ei ole Janakkalassa aiemmin tehty. Hankintasuunnitelma tullaan tekemään jatkossa vuosittain ja se julkaistaan yrittäjien ja kuntalaisten nähtäväksi Janakkalan kunnan nettisivuilla.

– Hankinnoista halutaan antaa selkeämpi kokonaiskuva kuntalaisille, mutta myös virkamiehille, kertoo hankintakoordinaattori Anu Viitala.

Viitalan mukaan osa listan kustannuksista on jo tarkkaan tiedossa, osa vasta arvioita.

– Esimerkiksi tilapalvelun hankinnoista kaikki infrahankkeet on jo kilpailutettu ja työt alkaneet tai alkamassa.

Väestönsuojalle mahdollisesti muutakin käyttöä

Kalleimpia yksittäisiä hankintoja ovat Tervakosken syksyllä valmistuvan liikuntahallin kalustaminen, johon on merkitty käytettäväksi 400 000 euroa. Hankinnat tullaan tekemään useammassa erässä.

Jänispolun väestönsuojan hankinnan hinnaksi on merkitty 364 000 euroa.

Kunnan kunnossapitoinsinööri Jouko Rantanen kertoo, että väestönsuojalle ei ole toistaiseksi suunniteltu varsinaista rauhan ajan käyttöä, mutta tilan hyödyntäminen esimerkiksi harrastustoimintaan tai varastona on mahdollista.

– Tilasta voisi olla mahdollista saada kunnalle jonkinlaista vuokratuloa.

Tapailakotiin kuntotutkimus, latukoneeseen 120 000 euroa

Pienemmistä kustannuseristä Tapailakodin kuntotutkimus (30 000 euroa) tuonee valmistuessaan tietoon tulevien vuosien kunnostustarpeita.

– Rakennus on valmistunut vuonna 1990, ja sen tekniikka on suurelta osin alkuperäisessä kunnossa. Esimerkiksi asukkaiden kylpyhuoneissa on havaittu viitteitä kosteusvaurioista, Rantanen kertoo.

Talviurheilijoille tervetullut uutinen lienee, että hankintasuunnitelmasta löytyy 120 000 euron investointi latukoneeseen. HäSa