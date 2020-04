Janakkalan kunta sählää palkanmaksun keskeytysten kanssa: ensin ilmoitus, seuraavana päivänä peruutus

Janakkalan kunta perui torstaina aiemman ilmoituksensa, jonka mukaan kunta keskeyttää työsopimuslain nojalla kirjaston, liikuntahallin ja uimahallin työntekijöiden palkanmaksun yhdeksäksi päiväksi, 4.–13. toukokuuta.

Aiemman, keskiviikkona tiedotetun päätöksen syynä oli se, ettei koronarajoitusten vuoksi suljettujen palvelujen 16 työntekijälle löydy enää korvaavia töitä.

Nyt kunta selittää tiedotteessaan, ettei aiempaa ratkaisua tehdessään tiennyt Kuntatyönantajien (KT) tarkennetusta ohjeistuksesta, jonka mukaan työsopimuslaissa mainittu 14 päivän palkanmaksuaika lasketaan alkavaksi mahdollisen korvaavan työn päättymisestä.

– Kaikki liikuntapalvelujen työntekijät ovat olleet töissä muissa työyksiköissä, muun muassa tila- ja aluepalveluissa, valtion linjaamien toimipaikkojen sulkemisesta lähtien. Työnantaja on tänään tehnyt tarkempaa selvitystä myös kirjaston työntekijöiden tehtävien osalta ja todennut, että tehtäviä muilta toimialoilta pystytään järjestämään.

Kunta kertoo, että päätöksen perumiseen vaikutti myös henkilökunnalta tullut kriittinen palaute sekä ensi viikolla alkavien, lomautuksia koskevien yt-neuvottelujen alkaminen.

Peruutusilmoitus tuli sen jälkeen, kun Hämeen Sanomat oli haastatellut Janakkalan vt. kunnanjohtajaa Jenni Jokelaa palkanmaksun keskeytyksiin liittyvistä asioista.

Palkanmaksun tilapäinen lopettaminen ilman yt-neuvotteluja perustuu työsopimuslain pykälään, jonka mukaan palkanmaksu voidaan keskeyttää, kun ”työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi”.

Sitä on sovellettu koronakriisin aikana useissa kunnissa eri puolilla Suomea. Työntekijäliitot ovat kritisoineet ratkaisua. Jyty esitti 20. huhtikuuta julkaistussa kannanotossaan, että kuntien palkanmaksun keskeytykset ovat ”pääsääntöisesti laittomia”, ja aikoo riitauttaa tapaukset.

Muiden kuntien tapaan Janakkalakin on muutellut työntekijöidensä työnkuvia poikkeusaikana jo ennen yt-neuvotteluilmoitusta ja palkanmaksun keskeytysaikeisiin liittyvää sähläystä. Varsinkin lähihoitajakoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen työntekijöitä on siirretty terveydenhuollon avustaviin tehtäviin.

Hämeenlinnan kaupunki aloittaa niin ikään yt-neuvottelut. Kaupunki saattaa turvautua myös palkanmaksun keskeytyksiin, ilmenee kaupunginhallituksen ensi maanantain kokouksen yt-pykälästä: ”Niissä kaupungin palveluissa, jotka on suljettu valtioneuvoston päätöksen johdosta, on mahdollista soveltaa työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista palkanmaksun keskeyttämistä, mikäli muuta tarkoituksenmukaista työtä ei voida järjestää.”

Forssassakin käydään parhaillaan yt-neuvotteluja. Kaupunki oli jo hiljattain päätymässä palkanmaksun keskeytyksiin, mutta tähän mahdollisuuteen ei ole toistaiseksi turvauduttu.

Kaikkien kuntien tulevat yt- ja muut koronarajoituksista johtuvat ratkaisut riippuvat maan hallituksen linjauksista, joista kerrotaan heti vapun jälkeen. HÄSA

Palkka pois ilman yt-neuvotteluja

Joissain poikkeustilanteissa työnantajalla on oikeus lopettaa palkanmaksu työntekijälle 14 päivän jälkeen ilman yhteistoimintamenettelyä.

Ote työsopimuslain 2. luvun pykälästä 12:

”Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Jos työnteon estymisen työsopimuksen osapuolista riippumattomana syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa, työntekijällä on oikeus saada palkkansa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä.”