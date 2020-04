Janakkalan neljä kärkiehdokasta kunnanjohtajaksi vastaa kuuteen kysymykseen

Jenni Jokela

– syntynyt Tampereella 1975

– koulutus: hallintotieteiden maisteri (Tampereen yliopisto)

– asuinpaikka: Hämeenlinna

-ura: Piikkiön kunnankamreeri 2003-2007, Janakkalan talousjohtajaksi 2007, 2014 alkaen myös hallintojohtajan tehtävät, tällä hetkellä vt. kunnanjohtaja

1. Miksi hait Janakkalan kunnanjohtajaksi?

”Haluan nähdä Janakkalan kehittyvän tulevina, ja haasteellisinakin, aikoina. Arvostan Janakkalan kuntaorganisaatiota sekä sen henkilökuntaa ja uskon, että yhteistuumin samaan suuntaan pyrkimällä kunnastamme voi tulla jotain, jota muutkin tavoittelevat. Hyvinvoivaa kuntayhteisöä kohti kuljetaan yhteistyöllä ja avoimella sekä keskustelevalla kulttuurilla.”

2. Mistä Janakkala on mielestäsi parhaiten tunnettu?

”Pingviini-jäätelöstä ja Puuhamaasta. Nykyään myös Ilves Janakkalalaisesta.”

3. Janakkalan suurimmat ongelmat?

”Taloustilanne ja asukasluvun kehityssuunta. Myös väestörakenteen muutos, mikäli muutokseen ei reagoida.”

4. Jos sinut valitaan kunnanjohtajaksi, muuttaisitko Janakkalaan?

”Tässä elämäntilanteessa, todennäköisesti en. Lasten elinpiiri ja heidän ystäväsuhteensa painavat juuri nyt enemmän kuin 15 minuutin työmatka.”

5. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

Ulkoilen ja mökkeilen perheen kanssa.

6. Kerro jotain perheestäsi.

”Perheeseeni kuuluu puoliso, 13-, 11- ja 7-vuotiaat lapset sekä koira.”

Petrus Kukkonen

– syntynyt 1977 Kemissä

-koulutus: YAMK-insinööri (Tampereen AMK ja Hamk)

-ura: viimeiset viisi vuotta työskennellyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja maakunnan kehittämishankkeissa, mm. projektijohtajana ja Tays-kehitysyhtiön toimitusjohtajana. Sitä ennen johtamis- ja kehittämistehtävissä yksityisellä sektorilla. Työkokemusta myös muualta Euroopasta.

-asuinpaikka: Janakkala (ja Lohja)

1. Miksi hait Janakkalan kunnanjohtajaksi?

”Olen maalaisjärkeen nojaava johtaja, joka ei pelkää haasteita tai vastoinkäymisiä. Uskon että voin työotteellani tuoda Janakkalaan lisää positiivista virettä. Viimeisten vuosien aikana minulle on syntynyt myös suhteellisen vahva suhdeverkko Kanta-Hämeeseen, jota pystyisin hyödyntämään myös työssäni. ”

2. Mistä Janakkala on mielestäsi parhaiten tunnettu?

”Sillanrakentaja Kanta-Hämeessä. Puuhamaasta, jäätelötehtaasta, toivottavasti myös tulevaisuudessa hienoista kartanoista. Kaksi keskustaa: Turenki ja Tervakoski.”

3. Janakkalan suurimmat ongelmat?

”Kunnan talous, erottautuminen kuntakentässä (kaikkien kuntien haaste), työnjako keskusten välillä.”

4. Jos sinut valitaan kunnanjohtajaksi, muuttaisitko Janakkalaan?

”Olemme vuodesta 2015 pääosin asuneet Janakkalassa; Meillä on kaksi kotia. Nyt kun pojat ovat muuttaneet pois kotoa, niin Lohjan asuntomme on käytännössä tyhjillään.”

5. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

”Harrastan rakentamista ja remontointia, äänikirjojen kuuntelua, karaokea, sienestystä ja marjastusta, ulkoilua ja luonnossa liikkumista, murtomaahiihtoa ja melontaa.”

6. Kerro jotain perheestäsi.

”Asumme tällä hetkellä vaimon kanssa kahdestaan. Meillä on kaksi poikaa. ”

Lasse Peltonen

– syntynyt 1970 Lahdessa

– koulutus: yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (Tampereen yliopisto)

– asuinpaikka: Hollola

– ura: viimeksi Muonion kunnanjohtajana 2017-2019

1. Miksi hait Janakkalan kunnanjohtajaksi?

”Näen kunnanjohtajan työn erittäin merkityksellisenä mahdollisuutena vaikuttaa niin kuntalaisten kuin alueelliseenkin hyvinvointiin. Janakkalan hieno historia, maalaiskunnan arvot, luontomatkailumahdollisuudet ja sijainti kiinnostavat. Uskon Janakkalan mahdollisuuksiin pärjätä itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa.”

2. Mistä Janakkala on mielestäsi parhaiten tunnettu?

”Puuhamaassa on tullut lasten kanssa käytyä. Tervakosken paperitehdas, Turengin jäätelötehdas, Kalpalinna, Kiipula-opisto, kartanot.”

3. Janakkalan suurimmat ongelmat?

”En tunne tietenkään tarkasti, mutta aistin, että Janakkalassa on joukkueita joukkueen sisällä? Hyvästä sijainnista ja muusta potentiaalista ei ole hyötyä, jos kunta ei puhalla yhteen hiileen. Edessä on varmasti isoja linjauksia ja poliittisia päätöksiä, joita pitää pystyä tekemään kunnan kokonaisvaltaisen elinvoiman ja pitovoiman parantamiseksi.”

4. Jos sinut valitaan kunnanjohtajaksi, muuttaisitko Janakkalaan?

”Jos valinta osuu kohdalle, vuokraan tai ostan asunnon Janakkalasta. Perhe seuraa perässä, kun se on mahdollista.”

5. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

”Harrastan liikuntaa eri muodoissa yksin ja yhdessä. Entisenä jalkapalloilijana joukkuelajit ovat mieluisia. Lisäksi liikun paljon luonnossa ja pidän itseäni kalamiehenä.”

6. Kerro jotain perheestäsi

”Uusioperheeseen kuuluu puoliso, kaksi omaa tytärtä ja yksi bonustytär sekä koira.”

Reijo Siltala

– syntynyt 1978 Köyliössä Satakunnassa

– koulutus: filosofian tohtori, kasvatustieteen maisteri ja eMBA (Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto)

-asuinpaikka: Pori

-ura: työskentelee EU-rahoituksia hallinnoivan Karhuseudun johdossa. Aiemmin työskennellyt mm. kaupunginjohtajana, , hallinto- ja sivistysjohtajana, strategiavalmistelijana ja ammatillisen koulutuskuntayhtymän toimialajohtajana sekä elinkeinotoimen hankkeissa. Myös yrittäjäkokemusta sekä työskentelyä tutkijana ja opettajana

1. Miksi hait Janakkalan kunnanjohtajaksi?

”Janakkalan omaleimaisuus ja realistiset kehittymismahdollisuudet kiinnostavat minua. Elinkeinoelämä on vahvaa, samoin koulutus- ja kasvatussektori. Ne tuovat paljon potentiaalia tulevaisuuteen. ”

2. Mistä Janakkala on mielestäsi parhaiten tunnettu?

”Janakkala pitäisi saada paremmin tunnetuksi yleisellä tasolla. Eri sektoreilta tunnetaan silti eri asioita hyvinkin. Monet suuret yritykset ovat tunnettuja. Janakkalasta tiedetään myös yksittäisiä kohteita aina Puuhamaasta Linnatuuleen ja Turengin asemaan, mutta niitä ei välttämättä osata yhdistää paikkakuntaan. Jopa Kernaalanjärven viimeiset monnit muistetaan ympäri Suomea!”

3. Janakkalan suurimmat ongelmat?

”Hyvästä markkinointiviestinnästä huolimatta Janakkala on näkynyt julkisuudessa valtakunnan tasolla ehkä kokoistaan vähemmän. Lisäksi talouden suhteen on odotettavissa perattavaa. ”

4. Jos sinut valitaan kunnanjohtajaksi, muuttaisitko Janakkalaan?

”Olen sitä mieltä, että kunnanjohtajan on asuttava johtamassaan kunnassa. On oltava nopeastikin käytettävissä tilanteen sitä vaatiessa. Edunvalvonnan ja näkyvyyden merkitys kunnantalon ulkopuolella on olennaista ja jatkuvaa. ”

5. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

”Eniten ehkä menee aikaa musiikkiharrastusten parissa. Lisäksi tykkään erinäköisistä teknisistä vempaimista. Urheilulajeista lentopallo on minulle rakkain. ”

6. Kerro jotain perheestäsi

”Puolisollani on sukujuuria ja lähisukua Kanta-Hämeessä, joten hänkin suhtautuu Janakkalaan hyvin lämpimästi. ”