Janakkalan perussuomalaiset erotti Anita Ventolan valtuustoryhmästä - Ventola: Taustalla kiista luottamustehtävistä

Janakkalan Perussuomalaiset ry on erottanut Anita Ventolan puolueen valtuustoryhmästä. Yhdistyksen hallitus päätti erottamisesta keskiviikkona.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja Janakkalan Perussuomalaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja Samuli Vesioja ei halua kertoa, syntyikö erottamispäätös yksimielisesti vai äänestämällä.

Tiedotteessaan hallitus kertoi erottamisen syyksi varoituksesta huolimatta toistuneen valtuustoryhmää vahingoittavan menettelyn.

– Meillä ei ole tapana pestä likapyykkiä julkisuudessa, mutta jostainhan se kertoo, kun tämä henkilö on jo aiemminkin saanut varoituksen samasta asiasta, Samuli Vesioja sanoo.

– Tämä oli sisäinen ja valitettava asia, mutta tähän johtopäätökseen ryhmä tuli, eikä muuta ole enää tehtävissä.

Anita Ventolan mukaan erottamispäätös liittyy kiistaan lautakunta- ja luottamustehtävien jaosta valtuustoryhmän sisällä.

Ventolan mukaan hänet siirrettiin keväällä 2019 pois kunnanhallituksesta, jotta Samuli Vesioja saisi sieltä paikan. Ventola sai paikan tarkastuslautakunnasta.

– Minä olen saanut meistä eniten ääniä, mutta minulle ei ole tahtonut löytyä oikein mitään paikkaa, Ventola kertoo.

Erottamista valtuustoryhmästä hän piti yllättävänä.

– Olen todella yllättynyt tästä päätöksestä. Ilmeisesti sanoin heille liian rehellisesti, eivätkä he kestä totuutta.