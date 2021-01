Janakkalan perussuomalaiset nimesi viisi uutta kuntavaaliehdokasta

Janakkalan Perussuomalaiset ry on nimennyt viisi uutta kuntavaaliehdokasta. He ovat lähihoitaja Satu Huhtala, 40 vuotta, yrittäjä Tanja Izod, 31, työteknikko Pasi Lamu, 41, omaishoitaja, opistoupseeri Erkki Lintulahti, 60 sekä lähihoitaja, perhehoitaja Henna Viljava, 37. Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 18.4.2021. HÄSA Lue myös: Kuntavaalien ehdokasvärväyksen loppusuora alkoi – Hämeessä puolueiden ja kuntien tilanteissa on suuria eroja (31.1.2021)…

