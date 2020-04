Janakkalan "pizzakuskit" kouluruoanjakelijoina – 25 sivistystoimen työntekijää ilmoittautui vapaaehtoisiksi

Kouluruokapakettien jaon aloittaneella Janakkalan kunnalla on edessään melkoinen urakka, kun sillä on toimitettavanaan kotiinkuljetuksella kaikkiaan 1 750 pakettia etänä opiskeleville oppilaille.

Ensimmäiset kuljetukset lähtivät keskiviikkona jakeluautolla, mutta torstaina toimeen tarttui kaikkiaan 25 vapaaehtoista sivistystoimen työntekijää, mukaan lukien sivistysjohtaja, koulujen rehtoreita ja opettajia sekä varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Kirsikkana kakun päällä myös vt. kunnanjohtaja oli talkoissa mukana.

”Valtava urakka”

Sivistysjohtaja Jouni Wilpola kertoo, että jokaisella oli torstaina jaettavanaan 15–17 kouluruokapakettia osoitteiden mukaan.

Aamupäivällä ei ollut tietoa, saadaanko kaikki paketit jaettua torstain aikana, mutta varalisäpäivänä oli myös perjantai.

Vapaaehtoiset kuljettavat ruoat omilla autoillaan ja saavat siitä kilometrikorvaukset.

– Saimme mukaan mahtavan määrän porukkaa! Katsotaan kokemukset. Tämä on kaikkineen ihan valtava urakka. Voi olla, että kahden viikon päästä jaetaan kerrallaan isompi, jopa kuukauden paketti, Wilpola toteaa.

Muutoksia palautteen mukaan

Kaikki vapaaehtoiset kellottavat ajan, joka heiltä reitissä menee, ja antavat palautetta, oliko jakelussa ongelmia tai muuta huomioitavaa.

– Jos tämä menee ihan metsään, laitetaan sitten ”etusivu uusiksi”. Emme haluaisi käskeä perheitä hakemaan paketteja noutopaikoilta, koska se on paljon isompi härdelli ja kontakteja tulisi liikaa.

– Siksi lähdimme liikkeelle vaikeamman kautta ”pizzakuskeiksi”, sivistysjohtaja vitsailee.

Kouluruoka kaikille

Janakkala teki myös monista kunnista poiketen päätöksen tarjota kouluruokapaketit kaikille oppilaille, ei vain talousongelmista kärsiville perheille.

– Kouluruokailu kuuluu lain mukaan oppilaille. Koska opetuskin nyt jatkuu etänä, kouluruokakin kuuluu oppilaille.