Janakkalan valtuusto äänesti maakaupasta

Valtuusto valitsi maanantaina uuden kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, lisäksi listalla oli muun muassa maa-alueen myyminen Rehakasta Janakkalan Jätteenkuljetukselle.

Maakauppa ei ollut läpihuutojuttu, sillä vihreiden Eini Nurmi esitti, että asian käsittely siirrettäisiin valtuuston seuraavaan kokoukseen.

Nurmi halusi asiasta lisäselvityksiä.

– Lisäselvityksissä odotetaan yrittäjän vastauksia ympäristöluvan noudattamisen epäkohtiin, joista muun muassa Hämeen ely-keskus ja Janakkalan kunnan ympäristötoimi ovat huomauttaneet, Nurmi sanoi.

Jaana Kivistö (vas.) kannatti Nurmen esitystä. Neuvottelutaukokin pidettiin, jonka jälkeen äänestettiin. Eini Nurmen esitys sai kahdeksan valtuutetun kannatuksen, joten päätökseksi tuli, että esitetty viiden hehtaarin määräala voidaan myydä.

Myytävä alue sijaitsee Rehakassa kunnan omistaman jätteenkäsittelyalueen lähellä. Hinta on 100 000 euroa eli 2 euroa neliömetriltä.

Uudet jäsenet kunnanhallitukseen ja valtuuston puheenjohtajistoon valittiin ryhmien sopimien ja esittämien ehdotusten mukaisesti. Kunnanhallituksessa Irmeli Elo (kesk.) korvaa Sirpa Aution (kesk.), Ari-Pekka Jaatinen (vas.) korvaa Tomi Lindsténin (sd.) ja Samuli Vesioja (ps.) Anita Ventolan (ps.).

Kunnanhallitukseen nousee siis nyt yksi vasemmistoliiton edustaja, ja yksi demari väistyy sieltä niin kuin jo kaksi vuotta sitten sovittiin. Muuten puolueiden mandaatit pysyvät kunnanhallituksessa ennallaan.

Naisenemmistö kuitenkin vaihtuu miesvallaksi, koska perussuomalaiset korvaavat naisedustajansa miehellä.

Valtuuston nelihenkisessä puheenjohtajistossakin naiset jäävät vähemmistöön, kun Jaana Kivistö (vas.) tekee tilaa demarien Tomi Lindsténille. Aiemmin sukupuolten asetelma oli 2+2, ja nyt siis 1-3 miesten hyväksi.

Uudet luottamuselimet aloittavat kautensa kesäkuun alussa.

Valtuusto päätti taata frisbeegolf-radan rakentamiseen tarvittavan lainan Retee ry:lle. Kyseessä on hanke, johon on jo saatu päätökset EU-tuesta, valtion tuesta ja Leader-rahoituksesta. Kaikki tämä julkinen tuki on yhteensä noin 18 400 euroa, ja tämänsuuruisen lainan kunta nyt takaa ja hoitaa lainan kulut.

Koko hanke on suuruudeltaan yli 36 000 euroa, joten yli 18 000 euron osuus hoidetaan talkootöillä ja sponsorien tuella.

Frisbeegolf-rata rakennetaan Lastujärven alueelle Turenkiin.

Kokouksen aluksi kukitettiin yksi nuori ja yksi vähän vanhempi mies. Se nuorempi oli Janakkala-stipendin saaja, judoka Luukas Saha (hänestä enemmän urheiluosaston jutussa).

Vanhempi huomionosoituksen saaja oli kunnan eläkkeelle jäävä perusturvajohtaja Matti Valtonen, joka sai pitkät, seisten annetut aplodit. HÄSA