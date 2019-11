Janakkalan vuoden yrittäjä satsaa nopeaan palveluun ja tekee ympäripyöreitä työpäiviä

Janakkalan vuoden yrittäjä on Apuvälinehuolto Avux Oy:n yrittäjä Samppa Lemmetyinen .

Avux Oy myy ja huoltaa arkea helpottavia ja turvaavia apuvälineitä. Näitä ovat muun muassa tarttumiseen, pukeutumiseen ja liikkumiseen tarkoitetut apuvälineet. Asiakaskuntaan kuuluvat sekä yksityisen että julkisen puolen hoivakodit.

Yritys toimii myös usean valmistajan valtuutettuna huoltoliikkeenä ja se huoltaa kuntien, kaupunkien ja vakuutusyhtiöiden apuvälineitä.

Toiminnan alkuajoista Turengin liikkeeseen periytyi myös polkupyörien huolto. Yritys tuo maahan erilaisia, liikkumiseen tarkoitettuja kulkuneuvoja ja apuvälineitä, kuten nojapyöriä ja rinnakkain ajettavia tandempyöriä.

Rohkeutta, luovuutta ja taitoa

Perheyritys on toiminut Janakkalassa vuodesta 2002. Yrityksen perusti Ismo Lemmetyinen . Samppa Lemmetyinen on ollut mukana vuodesta 2007.

Lemmetyinen kertoo yrityksensä toiminnan perustuvan rohkeuteen, luotettavuuteen ja taitoon. Yritys pyrkii erottumaan kilpailijoistaan nopealla palvelulla.

– Nopeimmillaan tänään ennen kello 14 tilattu tuote on huomenna asiakkaalla. Meillä on suuri varasto, jossa on nettikaupan tuotevalikoiman lisäksi varaosia tuotteisiin, yrittäjä kertoo tiedotteessa.

Yritys muutti pari vuotta sitten Turengin keskustasta isompiin tiloihin Alangon teollisuusalueelle.

Toiminnan kehittäminen uusissa tiloissa on kantanut hedelmää, ja yritys on tänä vuonna noin 10 prosentin kasvussa. Yrittäjän mukaan kasvupotentiaalia olisi enempäänkin, mutta isompi kasvu merkitsisi työntekijämäärän kasvattamista ja tilat kävisivät ahtaaksi.

– Vaimolle iso kiitos, että olen saanut tehdä töitä niin paljon kuin on hotsittanut. Välillä on tullut koeteltua jaksamisen rajoja, kun olen ollut töissä aamusta iltaan kaikkina viikonpäivinä.

Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovittivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa perjantai-iltana Silja Europalla. HÄSA.

