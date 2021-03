Janakkalassa pisin ehdokaslista on demareilla – Tässä ovat kaikki tähän mennessä nimetyt janakkalalaisehdokkaat

Janakkalassa eniten kuntavaaliehdokkaita on tällä hetkellä koossa SDP:llä, jonka listalla on 36 ehdokasta. Perussuomalaisilla ehdokkaita on tähän mennessä nimetty 35 ja kokoomuksella 25. Tänä vuonna kuntavaalien ehdokasasettelu päättyy lopullisesti vasta 4. toukokuuta.