Janne Kataja Juttutuokio-podcastissa: "Olen keskellä leikkiä!"

Hämeen Sanomien Juttutuokio-podcastissa on haastattelussa riihimäkeläinen viihdekasvo-yrittäjä Janne Kataja.

Julkaisimme Katajasta myös podcastista erillisen, kirjoitetun haastattelun.

Kataja sanoo elävänsä keskellä leikkiä.

– Minulla on lelukauppa, jossa myyn leluja, sitten näyttelen fiktiivisissä jutuissa, jotka ovat kaikki satua, ja sitten on tv-juontajan ura, joka on myös illuusiota ja satumaailmaa, lisäksi keikat ja teatteri, Kataja luettelee.

– Lapseni sanovatkin usein, että heillä on aika lapsellinen faija.

Kataja on ehtinyt olla elämässään jo monessa mukana. Hän itse arvioi tämän ajattelun lähteneen elämässään siitä, että hän ei ole missään hirveän hyvä.

– Kun tekee kaikkea vähän sinne päin, niin saa kokea ainakin pieniä onnistumisen fiiliksiä, Kataja sanoo.

