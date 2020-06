Jari Salo jatkaa teräksen jalostajana – Steelersin naiset tarvitsevat uusia vastuunkantajia

Päävalmentaja Jari Salo jatkaa Steelersin naisten ruorissa ja saa rinnalleen uuden valmennustiimin. Joukkueen haasteena on kuitenkin löytää uusia ratkaisijoita menetysten paikkaajiksi.

F-liigan naisten lohko B:ssä ensi kaudellakin pelaava Steelersin naisten joukkue jatkaa päävalmentaja Jari Salon komennossa myös tulevalla kaudella. Salon sopimus on yksivuotinen.

Salo saa valmennustiimiinsä uutta verta, kun apuvalmentajiksi nousee seuran naisten 2. divisioonajoukkueen valmentaja Toni Kankaanpää sekä Rovaniemeltä kotoisin oleva Sanna Härkönen. Härkönen on viimeksi toiminut valmentajana Santa’s Unitedissa.

Kimmo Joutsi jatkaa puolestaan joukkueenjohtajana ja Kai Lindfors managerina.

Joukkuekin alkaa olla kasassa – riveissä on 18 kenttäpelaajaa ja yksi maalivahti.

– Ei liene epäselvää, mistä aukkoja vielä löytyy. Maalivahtiosastolle tarvitsisi löytää vielä 1-2 pelaajaa. Vaihtuvuutta on ollut, sillä muutama viime kausien kärkipelaaja lopetti tai vaihtoi seuraa. Uusiakin pelaajia on tullut, mutta tarkoitus on, että 20 kenttäpelaajaa olisi kasassa elokuun loppuun mennessä, Salo avaa.

– Olemme hieman jäljessä viime kaudesta, koska tässä vaiheessa viime kaudella nippu oli melko hyvin kasassa. Olen laskenut, että viime kauteen verrattuna puolet maaleista on kuitenkin lähtenyt pois. Sitä kautta tilanne elää.

Kun joukkueesta poistuu viime kaudella puolet tehtyjen maalien tekijöistä, se on valtava määrä.

Salo kuitenkin uskoo, että määrät ovat paikattavissa – mutta se vaatii uusien vastuunkantajien astumista esiin.

– Saimi Lehto loukkaantui viime kaudella jo ennen kautta ja Alisa Mäkelä loukkaantui seitsemännessä pelissä. He ovat pelaajia, jotka terveenä ollessaan ovat kärkipään pelaajia, Salo listaa.

– Aurora Aaltonen, Erika Laine ja Mari Seppänen tuovat varmasti tulivoimaa ja uusista pelaajista Nea Vähäkoskelta odotan myös mihin hän pystyy. Hänellä on historiaa nuorten MM-mitalistina ja pelannut liigaakin aikoinaan. Harjoitusten perusteella laukaus tuntuu löytävän maalipuiden sisäpuolelle.

Salo sanoo, että Steelers tavoittelee vähintään säilymistä sarjassa.

– Jos olimme viime vuonna runkosarjan seiska, lähdemme tietysti sitä tavoittelemaan, että sarjassa säilymme. Tavoitteet lyödään tarkemmin lukkoon kuitenkin myöhemmin, Salo kertoo.

– Uskon kuitenkin, että sarja tulee olemaan tasainen, jossa pelataan paljon ristiin. Kärkijoukkueet – kuten O2 Jyväskylä ja Pirkkalan Pirkat – ovat menettäneet tärkeitä pelaajia. Meillä pitäisi olla puolestaan kehityskäyrä matkalla ylöspäin ja valmennustiimiin on saatu tuoretta ajatusta, josta saamme lisäpotkua, Salo uumoilee.

Poikkeuskevään jälkeen Salo on aistinut ensimmäisten yhteisharjoitusten perusteella, että joukkue on pitänyt huolta kunnostaan omatoimijaksolla.

– Harjoittelusta on pitänyt kantaa tänä vuonna isompi vastuu, mutta vaikuttaa siltä, että viesti on mennyt perille.