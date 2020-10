Järjetön ilkivalta piinaa Ypäjällä: nuoret sytyttivät autiotalon tuleen, rikkovat ikkunoita ja sotkevat paikkoja – Poliisi muistuttaa vanhempia vastuusta

Tuhoamisvimma on lisääntynyt Ypäjällä. Pyssymäentien tulipalo osoittautui nuorten sytyttämäksi. Nuoria on päätynyt Ankkuri-tiimin puheille. Poliisi peräänkuuluttaa nyt vanhempien vastuuta. Vastaavanlaisia ilkivallan tekoja on tehty loppukesän ja alkusyksyn aikana runsaasti myös Hämeenlinnan seudulla. "Onko tämä hätähuuto?" pohtii seurakuntamestari.

Järjetön ilkivalta piinaa Ypäjää. Tilanne on kärjistynyt viime viikkoina, kun sotkemisen lisäksi paikkoja on rikottu urakalla. Kunnan kentänhoitaja Kari Vahaniityn työpäivät alkavat tuhojen kartoituksella.

– Epämääräisiä juttuja on ja paljon sohlaamista. Laavuilla roskat kylvetään roskiksista pitkin metsiä ja vessoihin tungetaan mitä ihmeellisempiä asioita. Rautarinteen wc:n saranat revitään irti. En edes muista, kuinka monta kertaa olen ne laittanut elokuun jälkeen. Urheilukentällä kaukalon reunaverkkoon on ilmestynyt iso reikä ja penkki on hajotettu, hän listaa.

Liikennemerkkejä on revitty pois paikaltaan ja ripusteltu esimerkiksi aitoihin roikkumaan. Tekninen johtaja Jouko Käkönen kertoo, että parista kunnan rivitalosta on rikottu ikkunoita.

– Toinen on varastona, mutta toinen kunnan vuokratalo. Teko ei ole kohdistunut asukkaaseen, vaikka ikkuna onkin rikottu keskellä yötä. Tällainen osoittaa täysin järjetöntä ajattelemattomuutta. Ilkivalta aiheuttaa kustannuksia. Työ- ja materiaalikulut ovat aina pois jostain muusta. Kunta tuottaa palveluja, joten yhteisestä hyvästä tämä on pois, Käkönen harmittelee.

Kunnan näkökulmasta ilkivalta ei ole viime vuosina ollut iso riesa. Paikkoja on sotkettu, mutta ei juurikaan rikottu.

Lue lisää: Mielipide: Vastaisku vandaaleille

”Onko tämä hätähuuto?”

Ypäjän seurakunnalle toistaiseksi työtä on teettänyt seurakuntamestari Tuomas Tannerin mukaan vain sotkujen siivoilu seurakuntakodin kulmilla.

Osansa ovat saaneet myös yrittäjät. Fysioterapeutti Satu Vaarulan liiketilan ovesta revittiin toissa viikonloppuna irti mainoskyltti, joka laitettiin palasiksi. Hän on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

– Aina pitää laittaa tekijä vastuuseen ja reagoida. Vaikka vahinko ei ole rahallisesti iso, se loukkaa sitä periaatetta, että toisen omaisuuteen ei saa kajota. Kyllä meidän veronmaksajina tällaisiin asioihin pitää puuttua. Koronalla on niin paljon uhkailtu ja peloteltu, että onko tämä nyt sitten hätähuuto tai huomionhakua.

Vähän aikaa sitten kylällä herätti huomiota yläkouluikäisen pojan kruisailu pyöräkelkalla, jonka alkuperä jäi hämäräksi. Vaarulan mukaan ikkunoita on Ypäjällä rikottu myös autoista.

Lue lisää: Massailkivaltaa Seminaarin koulun pihalla – rehtori kehottaa huoltajia tekemään rikosilmoituksen: ”Tämä on raivostuttavaa”

Lapset ja nuoret polttivat autiotalon

Seudulliseen Ankkuri-tiimiin kuuluva vanhempi rikoskonstaapeli Sirkku Nurmi Forssan poliisista vahvistaa sen, mitä muut eivät ääneen sano.

Vahingontekojen takana ovat pääasiassa paikalliset nuoret.

Tilannetta hän luonnehtii surulliseksi ja äärimmäisen vakavaksi. Kodeissa olisi syytä herätä, sillä jopa toissa sunnuntaina Pyssymäentiellä palaneen autiotalon sytyttäjät olivat lapsia tai nuoria. Tekijät ovat poliisin tiedossa.

Häiriökäyttäytymisen ja vahingontekojen vuoksi Ankkuri-tiimi on jo kutsunut nuoria vanhempineen selvittelemään tapahtuneita poliisiasemalle.

– Muutamia nuoria on tavattu ja viesti on varmasti mennyt perille. Vanhemmat ovat suhtautuneet asioihin tosi vakavasti. Mukana vahingonteoissa on kuitenkin isompi lössi. Melkein kaikki ovat alle 15-vuotiaita. Vanhempien olisi syytä olla perillä, mitä jälkikasvu tekee, missä liikkuu ja kenen seurassa, Nurmi painottaa.

Lue lisää: Puistonpenkkejä murjottiin taas hajalle rantareitillä – Kuka harjoitteli karatepotkuja Hugo-penkkien selkänojiin?

Myös lapset ovat korvausvastuussa

Rikosilmoituksia on Nurmen mukaan tulossa lisää.

Hän muistuttaa, että myös lapsilla on korvausvelvollisuus. Jos vanhemmat eivät laskuja kuittaa, nuori maksaa ne myöhemmin korkojen kera.

– Porukassa on hyvä muistaa, että vaikka itse ei osallistuisi vahingontekoihin, niin saattaa joutua poliisiasemalle selvittämään mukana oloaan. Poliisin tehtävänä on selvittää, kuka mitäkin on tehnyt. Kun tekijät selviävät, niin vahinkoja korvataan yhteisvastuullisesti.

Ankkuri-tiimi vieraili viime viikolla yläkoululla, jotta ongelma saataisiin pian kuriin.

– Ypäjä on pieni kylä, jossa kaikki tuntevat toisensa. Vanhempien tehtävänä on laittaa nyt jälkikasvunsa ruotuun. HäSa

Lue lisää: Hattulan Juteinikeskus taas ilkivallan kohteena – Tekijöillä keskiviikkoon asti aikaa ilmoittautua, sitten tehdään rikosilmoitus