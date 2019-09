Järkevä helpotus kuljettajapulaan – Pätevyyden voi saada ilman istumista koulun penkillä

Kuljettajapulaan on tulossa ensi vuonna järkevä helpotus.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee asetusta, jolla kuljettajan perustason ammattipätevyyden saisi ensi vuonna myös suorittamalla kokeet.

– Tämä on osittain helpotus. Kuljettajista on pula ja ammattipäteviä kuljettajia on ollut vaikea saada, sanoo T. Vihmalaakson toimitusjohtaja Tero Vihmalaakso .

T. Vihmalaakso on hämeenlinnalainen maanrakennusyritys. Tero Vihmalaakso on Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjien varapuheenjohtaja. Hän kertoo, että kuljettajapulan laatu vaihtelee aloittain.

– Mitä raskaammasta kalustosta on kyse ja mitä vaativampaa työ on, sitä vaikeampi on löytää kuljettajia.

Vihmalaakso nimeää metsäkuljetukset yhdeksi vaativaksi alaksi, joka kärsii kuljettajapulasta. Yötyöt eivät niin ikään houkuttele ajamaan.

– Kuljettajapula on paha. Nimenomaan pula on raskaan kaluston ja linja-autojen ammattikuljettajista, korostaa liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi .

Pelkkä ajokortti ei ole enää vuosiin antanut ammattikuljettajan pätevyyttä. Kortin lisäksi uuden ammattikuljettajan on hankittava ammattipätevyys.

Puolustusvoimissa noin 3 000 varusmiestä saa tavaraliikenteen ammattipätevyyskoulutuksen. Osa saa pätevyyden ammattikuljetuksiin vain C1-ajoneuvoilla eli niin sanotun pullakuskiluvan. Nuoren ammattipätevyyttä rajoittavat myös ikärajat.

– Puolustusvoimien koulutus antaa paljon mahdollisuuksia. Muutoksella helpotetaan sitä, että armeijassa ammattipätevyyden saaneet pääsevät kuljettaja-ammattiin nykyistä nuorempana, Mansikkaniemi kertoo.

Kuljetusala tarvitsee vuosittain noin 5 000 uutta työntekijää. Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjien toimitusjohtaja Pia Vuori sanoo uudistuksen tuovan järkeä alan ammattipätevyyden hankkimiseen.

– Puolustusvoimat antaa varusmiehille hyvän opetuksen ja kokemuksen vaikeissa oloissa metsissä ajamiseen.

Koemallilla ammattipätevyyden saisi suorittamalla EU:n direktiivin mukaisen teoriakokeen ja kahteen osaan jakautuvan käytännön kokeen. Asetus on virkamiesvalmistelussa, jonka jälkeen se lähetetään lausuntokierrokselle.

Asetuksella aiotaan varmistaa, että kokeen järjestäjiä ja pätevyyden hankkijoita kohdeltaisiin tasavertaisesti eri puolilla Suomea.

EU:n direktiivi on muuttanut Suomen normeja kuljettajien ammattipätevyydestä. Kun koemalli otetaan käyttöön, ammattipätevyyden saa kaikilla direktiivin sallimilla tavoilla. HÄSA