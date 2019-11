Järkivihreyttä ja resurssiviisautta – Kunnat voivat nostaa statustaan ilmastoystävällisellä toiminnalla

Kaupunkikolmikon ilmastotyöstä olivat kertomassa Hämeenlinnan kaupungin vs. strategiapäällikkö Ismo Hannula , Riihimäen kaupungin ympäristöasiantuntija Jenni Takala ja Forssan kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä .

Tietynlaisina raameina Hämeenlinnassa toimii Hiilineutraali Hämeenlinna 2035- toimeenpano-ohjelma. Riihimäen kaupunki haluaa olla Resurssiviisas Riihimäki 2030, johon liittyy viisi tavoitetta toimintaohjelmineen. Forssassa puolestaan puhutaan muun muassa järkivihreydestä.

Hämeenlinnan kaupunkistrategiassa puhutaan hyvinvointia edistävästä kaupungista, jossa aktiiviset kaupunkilaiset elävät resurssiviisaassa ja elinvoimaisessa kaupungissa. Näiden edellytyksenä Hannulan mukaan on, että ilmastoasiat ovat kunnossa.

– Haluamme tehdä erilaisia ympäristöasioita monesta näkökulmasta.

Riihimäen kaupunkistrategiaa päivitetään parhaillaan, mutta vahvoina kärkinä siellä pysyvät Takalan mukaan materiaalitehokkuus ja kiertotalous.

– Pyrimme olemaan hiilineutraali kiertotalouden esimerkkikaupunki. Se toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Eli suuret ovat meilläkin tavoitteet, Takala kertoo.

Heinilän mukaan Forssan kaupungilla ei ole erillistä ilmastostrategiaa tai -politiikkaa. Kaupunki kuuluu FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities), jonka tavoitteet kattavat myös kestävän kehityksen tavoitteet. Ne on kirjattu sisälle kaupunkistrategiaan.

– Jokainen toimiala määrittelee vuosittain omat tavoitteensa ja toimintansa. Niiden pitää osua strategian asettamiin tavoitteisiin.

Myös Riihimäki kuuluu FISU-verkostoon, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Forssassa järkivihreyttä on harjoitettu jo vuodesta 1996 ja siitä Heinilän mukaan suurin kiitos kuuluu alueen yrityksille.

– Järkivihreys on lähtenyt pitkälti yritysten ja liiketoiminnan kautta, jota kaupunki on toimillaan tukenut. Kaupunki oli ehkä pitkään sivusta seuraaja, mutta on viime aikoina päässyt siihen kiinteäksi osaksi.

Heinilä mainitsee esimerkkeinä biokaasutoimintaan erikoistuneet yritykset Envorin ja Watrecin.

Konkreettisia tekoja

Hämeenlinna ja Riihimäki ovat mukana CO2 -raportoinnissa, jossa seurataan kasvihuonekaasupäästöjä, joita kummassakin kaupungissa on saatu vähenemään.

Hämeenlinnassa päästöjen lasku tulee pääosin energiantuotannosta, joka yhdessä liikenteen kanssa aiheuttavat kaupungin suurimmat päästöt. Takala toivoisi Riihimäen päästökäyrän laskeneen voimakkaammin.

– Olemme tehneet pitkään töitä ympäristöasioissa, ja jos katsotaan kaikkia tavoitteita, niin laskua pitäisi olla enemmän.

Riihimäki ja Forssa ovat kaupunkirakenteiltaan tiiviitä ja pieniä, mikä Heinilän mukaan mahdollistaa vähähiilisen liikkumisen.

Heinilä mainitsee esimerkkinä, kuinka Forssassa kumottiin eka- ja tokaluokkalaisten kielto pyöräillä kouluun.

– Kolmannella luokalla lapset sitten pyytävät vanhempia viemään heidät kouluun. Haluamme kasvattaa liikkuvia forssalaisia.

Riihimäen tuoreessa asemanseudun ja keskustan visiossa kaupungin tiiviyttä halutaan lisätä entisestään. Nyt mietitään mahtuisivatko katukuvaan myös joukkoliikennekadut.

– Joukkoliikenteen käyttömäärät ovat nousseet meillä vuodesta 2017 reilusti. Tärkeimpinä syinä ovat lippualennukset ja reittiuudistukset, Takala lisää.

Hämeenlinnassa puolestaan kaupunki hankkii tarvittaessa työntekijöille sähköpyörän, joka maksetaan vähitellen palkasta takaisin.

”Kaikki, mitä voi tehdä yhdessä, kannattaa tehdä yhdessä”

Seminaarin aikana perustettiin maakunnallinen ilmastotoimikunta, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida ilmastonmuutoksen hillitsemistyötä.

– Maakunnallisen verkoston perustaminen on tärkeää. Kaikki, mitä voi tehdä yhdessä, kannattaa tehdä yhdessä. Sitoudutaan yhdessä tavoitteeseen ja nostetaan Hämeen statusta, mikä on tärkeä kilpailutekijä, Hannula kannustaa.

Hän korostaa myös, että nyt aloitettu työ pitäisi saada jatkumaan kunnissa myös yli eri valtuustokausien, ettei ohjelmaa aina aloiteta alusta. HÄSA.

