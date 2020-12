Jere Penttilä Riihimäen kaupunginjohtajaksi – Valtuusto ratkaisi valinnan äänin 36-7

Kontiolahden kunnanjohtaja Jere Penttilä on valittu Riihimäen uudeksi kaupunginjohtajaksi äänin 36-7. Virkavaali suoritettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantai-iltana. Penttilän vastaehdokas oli vt. kaupunginjohtajana lokakuun alusta toiminut Riihimäen elinvoimajohtaja, diplomi-insinööri Mika Herpiö, 55. 48-vuotias Penttilä on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on johtanut Kontiolahden kuntaa vuodesta 2013. Herpiö valittiin varalle äänin 36-7. Finalistien tasoa kiiteltiin Ennen kisan ratkeamista kaupunginhallituksen…

