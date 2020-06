Jo 40 hukkunut alkuvuonna - määrä suurempi kuin vuosiin

Suomessa on tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä hukkunut 40 ihmistä. Määrä on suurin kuuteen vuoteen tässä vaiheessa vuotta, kertoo vakuutusyhtiö Lähitapiolan tiedote. – Alkuvuonna ihmisiä hukkui jäihin, koska jäätilanne oli...

Suomessa on tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä hukkunut 40 ihmistä. Määrä on suurin kuuteen vuoteen tässä vaiheessa vuotta, kertoo vakuutusyhtiö Lähitapiolan tiedote. – Alkuvuonna ihmisiä hukkui jäihin, koska jäätilanne oli tavallista heikompi. Viime kuukausina on kuitenkin alkanut näkyä myös veneilykauden alku ja ilmojen lämpeneminen. Esimerkiksi veneissä on sattunut horjahduksia, eikä aina ole ollut pelastusliivejä päällä,…