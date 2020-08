Jo yli vuoden kotonaan pysytellyt Seija listaa 10 havaintoaan karanteeniajalta: "Ihmiset ovat pikkuisen huolettomia ja malttamattomia"

Jo reilun vuoden päivät vakavan sairautensa vuoksi karanteenissa kotonaan viihtynyt Seija kertoo havainnoistaan eristysajalta.

Hämeenlinnan seudulla asuva Seija on tehnyt pitkän ja monipuolisen työuran terveydenhuollon parissa, joten hänellä on perspektiiviä aiheeseen myös ammattinsa vuoksi.

Yksityisyytensä suojelemiseksi hän ei esiinny jutussa koko nimellään. Hämeen Sanomien toimitus on kuitenkin varmistanut hänen taustansa.

Listasimme Seijan havainnot ja vinkit epävarmuuden sietämiseen ja muiden huomioimiseen.

1. Maltti on valttia

Korona ei ole vain yksilön tai Suomen asia, vaan koskee koko maailmaa. Nyt pitää pystyä katsomaan laajemmin eikä tyydyttää vain omia hetkellisiä mielihaluja.

– Vaikka koronan käyttäytymisestä ei ole olemassa eksaktia tietoa, tilastot osoittavat, että kovin moni sen saa ja minun nähdäkseni myös kovin moni siihen kuolee. Kukaan ei ole siltä täysin turvassa, Seija muistuttaa.

Sen vuoksi meidän jokaisen täytyy tehdä oma osuutemme itsemme ja muiden suojelemiseksi.

– Malttia ja kärsivällisyyttä olisi syytä aika monen opetella. Jos sitä ei ole elämässään vielä tähän asti tarvinnut, nyt olisi hyvä aika yrittää. Sitä tarvitaan myöhemminkin monessa tilanteessa.

2. Suunnittele pidemmälle

Seijan arkeen korona on tuonut rutkasti lisää suunnitelmallisuutta.

– Hoidan välttämättömät asiani pienellä alueella, noin 20–40 kilometrin säteellä kotoani, mutta en ole menossa jonnekin joka päivä. Mietin etukäteen, milloin mikin asia on välttämätöntä hoitaa ja voiko sitä yhdistää johonkin toiseen tarpeelliseen menoon.

Näin säästyy paitsi aikaa, myös mahdollisia altistusvuorokausia.

3. Suojaa itsesi ja muut

Seija on käyttänyt suu-nenäsuojusta jo pitkään kodin ulkopuolella liikkuessaan. Vieläkään hän ei ole nähnyt monia muita esimerkiksi kaupassa maskit kasvoilla.

– Olen ajatellut niin, että jos se edes vähän auttaa ehkäisemään tartuntoja, maskia on syytä käyttää. Oireettomat koronakantajat ovat ehkä se vaarallisin juttu.

Seija on mieluummin varovainen kuin liian huoleton.

– Minun mielestäni ihmiset ovat tällä hetkellä ehkä pikkuisen huolettomia ja malttamattomia. Nyt pitäisi tajuta, ettei elämä kaadu siihen, jos ei saa heti mentyä sinne, tänne ja tuonne.

4. Opettele luopumaan

Pandemiat ovat koetelleet ihmiskuntaa säännöllisesti vuosituhansien aikana.

– Sanoin kerran ystävättärelleni, että ollaankohan me se sukupolvi, jonka ei tarvitse mistään kärsiä. No, ei me oltu. Aika pitkälle päästiin kyllä, Seija muistuttaa.

Hänen mukaansa virukseen kannattaa suhtautua kunnioittavasti eikä sitä pidä lähteä haastamaan. On parempi yrittää sopeutua tilanteeseen ja opetella luopumaan hetkeksi totutuista tavoistaan ja menoistaan.

– Ei pitäisi tuijottaa sitä, mitä minulla on ennen ollut ja mikä antoi iloa ja intoa elämään. Sitä on ihan turha vetää rekenä perässään. Nyt on näin, ja so what.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että luopuminen on välillä vaikeaa. Silti hän ihmettelee niitä ihmisiä, jotka lähtevät tässä tilanteessa ulkomaan lomamatkoille.

– Matkojen pitäisi olla nyt ihan ehdottomassa pannassa. Sieltä tuotu koronatartunta kostautuu myös muille ihmisille.

Seija itse on luopunut teatteriesityksistä ja konserteista, joissa hän aiemmin viihtyi.

– Ne eivät ole minulle nyt mahdollisia, mutta ei se mitään. Olen kuunnellut levyjä niin kovalla kuin haluan. Pyrin ajattelemaan, että kyllä se aika vielä joskus tulee, kun taas voin menoista nauttia.

5. Tutustu itseesi

Korona voi olla kaivattu mahdollisuus tarkastella elämäänsä sekä asennettaan siihen.

– Moni saattaa pelätä koronan myötä myös kuolemaa. Nyt onkin hyvä hetki miettiä, miten elämä on tähän asti mennyt, onko siihen tyytyväinen vai tyytymätön.

Seija kehottaa ihmisiä tutustumaan uudelleen myös omaan itseensä.

– Uskon, että vahva sisäinen maailma on meidän tukirankamme tässä elämässä, tapahtuipa ympärillä mitä tahansa. Se löytyy, kun oppii tuntemaan omia reaktioitaan ja ajattelumallejaan.

On hyvä tietää, kuka on, mitä haluaa ja mikä on itselle mahdollista juuri nyt.

– Jos kaikkia kipupisteitään ei saa saneerattua, ne voi jättää omaan arvoonsa.

6. Ota oma aikasi

Seijan mielestä korona on paljastanut sen, kuinka vaikeaa monille on kohdata oma itsensä.

Hän kertoo olleensa työelämässä ahkera ja työlleen omistautunut. Lomilla Seija viihtyi puolestaan usein ulkomailla vaeltamassa. Kun sairaus pakotti jäämään kotiin, hän teki tietoisen muutoksen ajatteluunsa.

– Olen ajatellut, että nyt olen kesälomalla. Seuraavaksi alkaa syysloma, sitten tulee talviloma ja kevätloma.

Kun arkensa jaksottaa kausiin, elämässä pysyy jokin roti ja aina on jotain, mitä odottaa.

Korona on lisännyt kalenteroimattoman vapaa-ajan määrää. Illoissa ja viikonlopuissa voi olla nyt enemmän tyhjiä hetkiä kuin mihin on tottunut.

Seija muistuttaa, että kiireettömyys on myös hyvä juttu. Häntä itseään ovat auttaneet päiväkohtaiset suunnitelmat.

– Jos kaikkea haluamaansa ei voi tehdä, täytyy vain järjellä miettiä, että sitten jotakin menoa siirretään.

7. Pysy positiivisena

Vaikka emme tiedä, kuinka kauan koronavirus kestää ja milloin pääsemme palaamaan normaaliin, siitä on turha kasata pilveä pään päälle.

– Ahdistuksen tunteille ei ole syytä antaa tilaa. Ahdistus kasvaa kuin lumipallo, jos sitä lähtee ruokkimaan, Seija huomauttaa.

Hän kehottaa katsomaan omien tapojensa ja tottumustensa yli ja iloitsemaan muista asioista.

– Onhan minulla esimerkiksi rikkaita tunnemuistoja!

Elämä kannattaa ottaa sellaisena kuin se on ja ajatella myös muita kuin omaa itseään.

– Joku viisas on joskus sanonut, että eilinen meni, huomista ei ole luvattu, meillä on vain tämä päivä.

8. Pidä yhteyttä ystäviin

Ystävät kannattelevat toisiaan, vaikka heitä ei tapaisikaan fyysisesti.

Seija pitää lukuisiin ystäviinsä yhteyttä viesteillä, soittelemalla ja lähettämällä kauniita postikortteja.

– En suosittele nyt runsasta kasvokkain tapaamista, koska eivät turvavälit useinkaan tavatessa pidä, jos vaikka kahvitellaan tai syödään yhdessä.

Hän kehottaa aktiivisuuteen yhteyden pidossa.

– Ei kannata vain odottaa, että joku ottaa yhteyttä. Keskustellessa voi peilata toinen toisiinsa, missä mennään, ja saada vahvuutta omaan oloonsa.

9. Tee mielekkäitä asioita

Seija viihtyy hyvin myös itsekseen. Elämään tuovat sisältöä muun muassa kirjat ja musiikki.

– Vahva sisäinen maailma auttaa jaksamaan. Rakastan lukemista, luen säännöllisesti paitsi päivän lehdet, myös paljon kirjallisuutta.

Musiikkia Seija kuuntelee monipuolisesti fiiliksen mukaan. Hän tietää, että musiikilla on paljon myönteisiä vaikutuksia aivoihin.

Ulkonakin voi liikkua turvallisesti ilman vaaraa ihmiskontakteista.

– Kivenheiton päässä kotoani sijaitsee kaunis mäntykangas. Se on yksi kiintopisteistäni. On hyvä pysyä liikkeellä. Kotona on myös kuntopyörä ja soutulaite.

10. Luota tulevaan

Vuoden kestäneen kotikaranteenin aikana Seija on yllättynyt eniten siitä, kuinka kivuttomasti hän on sopeutunut vallitsevaan tilanteeseen.

– Olen myönteisesti yllättynyt siitä, ettei se tee tenääkään. Minä hyväksyn tämän tilanteen, teen parhaani, enkä hössöttele tai ole levoton.

Vaikka emme voi tarkkaan tietää, kuinka koronavirus jatkossa käyttäytyy, aiemmat pandemiat ovat osoittaneet, että virus häviää aikanaan.

Elämänkokemus ja ikä auttavat vaikeiden tunteiden käsittelyssä.