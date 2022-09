Johtaja perustelee, miksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri jätti oikeudelle hakemuksen hoitajalakon kieltämiseksi – "Pyritään selvittämään tätä kautta"

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on jättänyt Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen teho-osastoa koskevan lakon kieltämiseksi . Turvaamistoimihakemuksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta vahvisti Hämeen Sanomille maanantaina iltapäivällä, että hakemus on jätetty. Rannan mukaan asian käsittelee Helsingin käräjäoikeus, koska työntekijäjärjestöjen kotipaikka on Helsinki. Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osastoa uhkaavan hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin lakon on tarkoitus alkaa perjantaina....