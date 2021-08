Joka kymmenes koronatartunta jäänyt Kanta-Hämeessä lähteeltään epäselväksi - Maanantaina todettujen tartuntojen jäljitys vasta alkaa

Forssan seudulla on tällä hetkellä Kanta-Hämeen heikoin koronavirustilanne. Seudulla todettiin maanantaina 16 koronavirustartuntaa, kun Hämeenlinnassa tartuntoja oli neljä. Muualla maakunnassa ei todettu yhtään tartuntoja.Vain yhden tartunnan saaneen tiedetään varmuudella sairastuneen karanteenin aikana. Muiden sairastuneiden tartuntajäljitys on vasta alkamassa, koska tulokset on saatu laboratoriosta viiveellä. Kanta-Hämeen keskussairaalan mukaan Fimlabissa tehtiin viime viikolla 3000 koronatestiä. Perustestien vastausviiveet…