Joka neljäs kuljettaja ollut nukahtaa rattiin – Suurin osa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu päivällä

Merkittävä osa suomalaisista on ajanut vaarallisen väsyneenä ja moni kertoo myös pelänneensä väsyneen kuljettajan kyydissä, selviää LähiTapiolan kyselystä. Väsymys on vaikuttanut jollain tavalla joka viidenteen kuolemaan johtaneeseen ajoneuvo-onnettomuuteen viime vuosina. Pimeä vuodenaika verottaa vireystilaa liikenteessä, mutta väsymys voi yllättää myös päiväsaikaan. Väsymys on vakava riski liikenteessä, mutta tuttua monelle suomalaiselle, selviää yrityksen teettämästä Arjen katsaus…

