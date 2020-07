Jokioisten Elonkierrosta löytyy nyt hyvinvointimetsä, jossa puolen tunnin reitti hoitaa mieltä – Runoja puiden lomassa

Luonnonvarakeskuksen esittelypuistossa Elonkierrossa tavoittaa nyt viljellyn ympäristön lisäksi myös metsäluonnon, johon on yhdistetty hyvää tekevää tiedettä ja taidetta.

– Elonkierron ystävät on rakentanut Makasiinin takana olevaan metsikköön polun, jonka varrelta löytyy pieniä elämyksiä lapsille ja aikuisille hyvinvointia vahvistavia runoja, kertoo tutkija Anja Yli-Viikari.

Runot ovat amerikkalaisen John Roedelin ajatelmia hyvinvoinnista arjen haasteiden parissa. Runopolulla runoja julkaistaan ensimmäisen kerran suomenkielisinä Annika Mikkolan kääntäminä.

Lapset saattavat löytää polun varrelta keijukaisen mekon kuivumasta tai sisäänkäynnin puurungossa olevaan kotiin.

Vierailijoille haluttiin elämyksiä

Ajatus polusta syntyi, kun Elonkierron ystävät halusivat tarjota vierailijoille elämyksiä, vaikka kesän kohokohta eli Mansikki-tapahtuma jää koronan vuoksi tänä vuonna väliin.

Metsiköstä avautuu Yli-Viikarin mukaan myös yksi parhaista näkymistä Loimijoki-laaksoon.

– Tuo upea näkymä on varmasti monelle jokioislaisellekin vieras, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen, hän lisää.

”Luonnon tervesyvaikutuksiin on vasta herätty”

Luonnon hyvinvointivaikutukset on yksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusaiheista.

– Luonnon terveysvaikutuksiin on herätty vasta viime vuosina, kun ihmisten elämäntavat ovat teknistyneet ja kaupungistuneet. Ihmiset oleilevat pääosin sisätiloissa, ja metsään meno on nyt oma valinta.

Yli-Viikari kannustaa pistäytymään luonnossa, jotta sen hyvää tekevistä vaikutuksista pääsee osalliseksi.

– Yhdelle sopii vaellus metsässä, toiselle taas lyhyempi pistäytyminen. Tärkeintä on siitä tuleva hyvä olo. Retki hyvinvointimetsään on helppo, ja siellä on tilaa lasten juoksennella ja purkaa energiaansa.

Luontosuhde houkuttaa

Yli- Viikari kertoo, että tutkimuksissa ovat nousseet esille sekä luonnon aktivoivat että rauhoittavat vaikutukset. Luontosuhde houkuttaa lähes huomaamatta fyysisesti aktiivisten elämäntapojen pariin.

Rauhoittavat ja mielialaa parantavat vaikutukset on helppo itsekin huomata, kun pysähtyy vertaamaan kehon ja mielen muutoksia ennen ja jälkeen ulkoilun.

Älykelloon kannattaa katsahtaa metsäretken jälkeen.

– Mittareilla seurataan esimerkiksi sydämen sykevälin vaihteluja, mikä kertoo kehon vireystilaa säätelevän autonomisen hermoston toiminnasta. Hyvinvointia ja terveyttä voi heikentää esimerkiksi elimistön jatkuva vireystila, mihin nykyiset elintavat helposti ohjaavat, hän toteaa. HäSa

Elonkierron Hyvinvointimetsään voi tutustua Jokioisilla aina 13. syyskuuta asti.