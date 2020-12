Jos kaupunki luopuu Hopealinja-osakkeistaan, loppuuko liikennöinti Hämeenlinnassa? Näin vastasi yhtiön toimitusjohtaja marraskuussa

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 12.11.2020.

Jos laivayhtiö Hopealinja myydään Tampereen kaupungille, säilyykö laivaliikennöinti Hämeenlinnassa, Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja Mari Vuorinen?

– 99,9 prosentin todennäköisyydellä liikennöinti Hämeenlinnan alueella ei ole millään tavalla uhattuna. Hämeenlinnassa on paljon potentiaalista asiakaskuntaa ja pidän epätodennäköisenä että laivaliikenne loppuisi siellä.

Millainen vaikutus Tampere-vetoisuudella olisi yhtiön liikennöintiin?

– Omistajuus ja liikennöinnin toteutuminen eivät kulje mitenkään käsi kädessä. Liikennöimme siellä missä toiminta on kannattavaa ja asiakkaita riittää.

Onko liikennöinti Hämeenlinnassa kannattavaa?

– Se on siinä kannattavuuden ja ei-kannattavuuden rajamailla. Normaalikesänä toiminta Hämeenlinnassa on kyllä kannattavaa, mutta se voisi olla volyymiltään vieläkin suurempaa.

Miten Hämeenlinnan liikennöintiä pitäisi kehittää?

– Hämeenlinnan kaupunki voisi ottaa aktiivisemman rooliin järvimatkailupalveluiden markkinoinnissa ja esillä pitämisessä yhteistyössä yhtiön kanssa. Toiminta olisi varmasti myös vielä tehokkaampaa, mikäli Hämeenlinnassa olisi paikallisestikin taho, joka koordinoisi laivaliikennöintiin liittyvää toimintaa, markkinointia ja näkyvyyttä.

Jos Hopealinjaa ei pääomiteta, voiko sen toiminta loppua kaikkialla?

– On se aina mahdollista kun puhutaan liiketoiminnasta. Laivaliikenteen merkitys on kunnille ja kaupungeille ja näiden asukkaille kuitenkin niin keskeinen, että vaikka Hopealinjan taival osakeyhtiönä loppuisi, varmasti keksimme liiketoiminnalle tavan jatkua. Riski tähän on tällä hetkellä kuitenkin hyvin pieni. HÄSA

