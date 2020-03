Jos rajat pysyvät kiinni, marjatilojen kausiväki ei pääse maahan – "Strategia on se, että minimoimme nyt tappioita"

Jos ulkomaalaiset kausityöntekijät eivät pääse maahan, voi maatilojen kesästä ja keväästä tulla vaikea.

Hämeen MTK:n kyselyyn vastanneilla tiloilla työntekijöitä kaivataan maaliskuusta lokakuuhun. Tarve on kovin kesä-, heinä- ja elokuussa, jolloin maakunnan tiloille tarvitaan noin 150–300 työntekijää. Keväälläkin työvoimaa tarvitaan joitakin kymmeniä käsiä istutustöihin.

Poimijat Hämeen tiloille tulevat usein Itä-Euroopasta. Hämeenlinnan Kankaisten marjatilalle poimijat ovat tulleet Virosta. Marjatilan yrittäjäperheen Pirkko Kämärin mukaan toistaiseksi heidän tulonsa tänä kesänä on arvoitus.

Valmiuslaissa määrätyt rajaliikenteen rajoitukset ovat toistaiseksi voimassa ainakin huhtikuun puoliväliin asti.

Kausityöntekijöitä tarvitaan myös Tyrvännön Marjassa ja Vihanneksessa. Jussipekka Markkasen mukaan muutamia Ukrainalaisia ja Latvialaisia on töissä tilalla tällä hetkellä. Seuraavien pitäisi saapua maahan toukokuussa, muuten Markkasen mukaan tulee vaikeuksia poiminnassa.

– Toivotaan, että tauti menee nopeasti ohi, mutta pahaltahan se näyttää, jos se pitkittyy tässä.

Poiminnassa tilalla Markkasen mukaan on käytetty jo parikymmentä vuotta ulkomaalaista työvoimaa. Yhteensä työntekijöitä pitäisi tulla tänä kesänä 45.

Miten käy itsepoiminnan?

Suurin osa Kankaisten tilan sadosta poimitaan suomalaisten toimesta, sillä tila on itsepoimintatila. Kämärin mukaan itsepoiminnan mahdollisuuksia tulevana kesänä mietitään nyt, jos kokoontumisrajoitukset ovat silloin yhä voimassa.

– Ehkä toimisimme ajanvarauksella ja tilalle laskettaisiin ainoastaan rajallinen määrä ihmisiä niin, että pystyisimme hajauttamaan asiakkaat turvallisten välimatkojen päähän toisistaan. Tilaa onneksi pellolla ja pihoilla riittää.

Kämäri uskoo, ettei marjojen myyntiä ja lähiruokapuotia pyydetä sulkemaan kuin äärimmäisessä tilanteessa.

– Kahvilan, jäätelökioskin, käsityöaitan, kotieläinpihan ja leikkipaikan tilanne on toinen, ja mikäli ihmisten välisiä kontakteja vältetään vielä kesällä, ovat nämä palvelut meillä kiinni. Toimimme luonnollisesti asiakkaitten terveys edellä, Kämäri kertoo.

Kaikkia taimia ei laiteta maahan

Pälkäneen Laitikkalassa sijaitsevan Suttisen marjatilan Simo Laakso kertoo, että tilalla on perinteisesti keväällä ollut tuttu porukka Moldovasta, mutta ainakaan toistaiseksi kukaan heistä ei pääse paikalle kevään töihin.

Tilapuodissa on Laakson mukaan ollut 10–15 suomalaista työntekijää. Vielä ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta siitä, saako tilapuotiakaan auki kesäkuussa.

Toistaiseksi työvoima on riittänyt kevääksi. Kausityöntekijöitä paikkaamaan on rekrytoitu muutamia paikallisia, mutta myös päätös toiminnan supistamisesta tälle kesälle on tehty.

– Vaikka saisimme työntekijöitä ja taimet maahan, niin voi olla, että maa on kiinni vielä kesä- ja heinäkuussa ja väki ei liiku. Ei kannata ottaa niin valtavaa riskiä. Osaa taimista ei istuteta ja kärsitään pienet tappiot siinä, Laakso kertoo.

Jonkin verran tappioita saatetaan saada korjattua itsepoiminnan lisäämisellä. Ongelmana on edelleen epävarmuus siitä, miten marjat tekevät kauppansa.

Vaikka tulevaan on ehditty varautua supistamalla tuotantoa, tuli korona silti vaikeaan aikaan marjatilallisille. Laakson mukaan suurin osa tuotantovälineistä on ostettu jo etukäteen. Osa niistä säilyy ensi vuoteen, mutta osa joudutaan heittämään kaatopaikalle.

– Strategia on se, että minimoimme nyt tappioita, Laakso toteaa. HÄSA