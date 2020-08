Lintuharrastus on saanut uusia muotoja – digitaalivalokuvaus on "hillitön muutos ja mahdollistaja"

Lintuharrastus on nykyisin muutakin kuin vain lintutiedon kartoittamista ja lintujen suojelua. Harrastus on ammattimaistunut ja linnut tuottavat elämyksiä.

Aktiivinen lintuharrastaja, hämeenlinnalainen Jouko Astor näkee, että lintuharrastus on muuttunut vuosien saatossa entistä monisyisemmäksi.

Kun vielä 1970–80-luvulla motiiveina olivat lintutiedon kartuttaminen ja lintujen suojelu, nyt lintuja harrastetaan myös muista syistä ja uusin tavoin.

Aluksi harrastus perustui siihen, että lajihavaintoja tallennettiin ja julkaistiin esimerkiksi lintuja koskevissa lehdissä. Harrastajat osallistuivat valtakunnallisiin tutkimuksiin ja seurantoihin.

– Tämä perustuu tieteelliseen traditioon ja tiedon kumuloitumiseen. Sen vuoksi yhdistykset ovat lintutieteellisiä yhdistyksiä, vaikka ne eivät varsinaisesti tieteellistä julkaisutoimintaa harjoitakaan.

Tiedon kartuttaminen ja lajien suojelu ovat tietenkin edelleen harrastajien tavoitteena.

Kamerat, kiikarit, optiikka, kaukoputket…

Nykyisin osa harrastajista hakee linturetkiltään ensisijaisesti henkilökohtaista elämyksellisyyttä.

– Siihen ei liity motiivia tallentaa havaintoja ja tehdä niistä säännöllisiä ilmoituksia. Harrastus ei ole suojelua, vaikka siihen suhtaudutaan myönteisesti.

Lintuharrastus on Astorin mukana myös ammattimaistunut.

On lintujärjestöjä, joilla on palkattuja työntekijöitä, jotka toimivat suojelutehtävissä ja varojenhankinnassa. On myös pieniä yrityksiä, jotka tarjoavat opastuksia linturetkille.

Ammattimaisuudesta kielii myös se, että harrastajille on tarjolla yhä parempia ja tehokkaampia harrastusvälineitä.

– Kamerat, kiikarit, optiikka, kaukoputket, retkeilyvarusteet ja -vaatteet, Astor luettelee.

Astor ei pidä harrastuksen monipuolistumista huonona asiana. Kun Astor vaihtoi nuorena opiskelijana hankkimansa halvan, mutta mielestään riittävän hyvän kaukoputkensa kalliimpaan Leica-merkkiin, avautui hänelle uusi maailma.

– Hämmästys oli suuri. Linnuilla olikin värit ja höyhenet.

360 kuvaa aamun aikana

Myös digitaalivalokuvaus on ”hillitön muutos ja mahdollistaja” ja tuonut uuden ulottuvuutensa lintuharrastukseen. Osa harrastaa lintuja valokuvatakseen niitä.

– Jos Lapin vaelluksella kuvasin kymmenen filmirullaa ja 360 kuvaa, sitä pidettiin suurena määränä. Yksi aamuhetki Vihavuoden koskella tuottaa jo 360 kuvaa, Astor naurahtaa.

Joskus harvinaisten lintujen valokuvaus ja bongaus voi mennä överiksi, jolloin lintuja häiritään. Välillä lintubongareita moititaan esimerkiksi jokamiehenoikeuksien ylittämisestä.

– Meitä on tälläkin alalla lähtijöitä moneen junaan, mutta voitonpuoleisesti lintuharrastajat ottavat linnut ja kanssaihmiset huomioon.

Lue myös: Jouko Astor tietää, miksi eskimojäätelöiden kääreet hävisivät Vanajavedeltä ja naurulokit muuttivat Hämeenlinnan keskustaan (21.8.2020)