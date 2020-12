Joulun ajan matkustaminen huolettaa sairaanhoitopiirejä – Jokaisen toivotaan miettivän, kannattaako matkalle lähteä

Joulua ei välttämättä tänä vuonna voi tai kannata juhlistaa perinteisin tavoin. Koronavirustilanne on useissa sairaanhoitopiireissä joko leviämis- tai kiihtymisvaiheessa, ja ihmisten matkustaminen joulunviettoon voi myös levittää virusta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen peräänkuuluttaa jokaisen vastuuta epidemian taltuttamiseksi. Samalla hän kertoo ymmärtävänsä joulun merkityksen ja sen luonteen nimenomaan perhejuhlana.

– On inhimillistä, että ihmiset haluavat tavata omaisiaan jouluna, sillä se on perhejuhla. Mutta nyt on tärkeä ymmärtää, että inhimillistä on myös se, että suojelee läheisiään ja itseään tartunnalta. Paras joululahja sekä itselleen, läheisilleen että meille terveydenhuollon ammattilaisille on se, että jokainen noudattaa näitä rajoituksia ja tekee parhaansa epidemian leviämisen estämiseksi. Se on meidän kaikkien eduksi, Ruotsalainen sanoo.

”Uutenavuotena ja loppiaisena niitetään sitä, mitä jouluna on kylvetty”

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Peter Niemisen mukaan ihmisten matkustus herättää huolta. Tauti nimittäin liikkuu ihmisten mukana, ja sairaanhoitopiirin alueella on jo nyt havaittu tapauksia, jotka ovat tulleet alueen ulkopuolelta. Tarpeetonta liikkumista pitäisi hänen mukaansa välttää.

– Ymmärrämme, että joulu on joulu ja lähimpien luona on aina kiva käydä, ja ihmiset haluavat viettää joulua. Kyllä se on iso huoli, että tartuntaluvut, jotka ovat vielä kohtuullisen matalia syksyn kaaoksen jälkeen, nousevat pikkuhiljaa, Nieminen sanoo.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva pitää joulun ajan matkustamista huolestuttavana.

– Yleinen huoli on, että jouluna perheet kokoontuvat laajoilta alueilta ja usein myös sellaisten ihmisten luo, jotka kuuluvat riskiryhmiin. Tämä asettaa sen ilmeisen riskin, että joulun jälkeen uutenavuotena ja loppiaisena niitetään sitä, mitä jouluna on kylvetty, Paloneva sanoo.

Joulupöydässä tarjolla riski

Kasvokkain järjestettävien juhlien sijaan Ruotsalaisen mukaan olisi hyvä pitää vakavan taudin riskiryhmiin kuuluviin läheisiin yhteyttä etänä.

– Ruokailu on riski, sillä kotien ruokatiloissa voi olla mahdotonta pitää turvavälejä, eikä maskia luonnollisesti silloin voida pitää. Yksi keino on miettiä ruokailun porrastamista, jolloin riski pienenee, Ruotsalainen neuvoo.

Hänen mukaansa myös Uudenmaan sisällä tulee välttää tarpeetonta matkustamista. Jos matkalle päätetään lähteä, on oman auton käyttö pienen piirin kanssa riskittömin vaihtoehto. Autossakin kannattaa pitää kuitenkin maskia.

Juhlintaa turvallisuus edellä

Jos joulua aikoo viettää, pitäisi se tehdä Palonevan mukaan pienissä ryhmissä. Muuten edessä voi olla tautitilanteen raju paheneminen.

– Jos vain suinkin mahdollista, niin joulua pitäisi pyrkiä viettämään mahdollisimman pienellä porukalla. Jos tämä hoidetaan huonosti, niin jokainen sairaanhoitopiiri on pian taudin leviämisvaiheessa, Paloneva sanoo.

Vierailu riskiryhmään kuuluvien, kuten iäkkäämpien omaisten luona, voi olla monelle olennainen osa joulua. Jos vierailun haluaa tehdä, tulisi se suunnitella Niemisen mukaan siten, että ryhmät olisivat pieniä ja maskeja käytettäisiin. Turvallisuutta lisäisi, jos tapaamisen pystyisi järjestämään ulkotiloissa.